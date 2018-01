LE SPOSE DI COSTANTINO/ Anticipazioni 11 gennaio: Viaggio di nozze in Giamaica con Elisabetta Canalis

Le spose di Costantino, anticipazioni prima puntata 11 gennaio: Costantino Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il viaggio di nozze.

11 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Costantino Della Gherardesca

Dopo il viaggio di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca è pronto a partire per un’altra, straordinaria avventura, affiancato da quattro donne del mondo dello spettacolo. Oggi, giovedì 11 gennaio, alle 21.20 su Raidue, prende il via il nuovo docu-reality “Le spose di Costantino”. L’elemento comune di tutte le puntate sarà la presenza di Costantino Della Gheradesca che, dopo il fatidico sì, partirà con la sua novella sposa per il viaggio di nozze dove, ad attenderli, ci sarà una sorpresa. I novelli sposi, infatti, non soggiorneranno in un resort di lusso ma dovranno vivere le vite di coppie del luogo. Al loro arrivo nel Paese che li ospiterà, le coppie riceveranno un portachiavi a forma di cuore con incisi due nomi e un indirizzo. Da quel momento, gli sposi dovranno assumere l’identità di due innamorati del luogo e vivere la loro vita. Tutte le volte che, nel corso della puntata, riceveranno un portachiavi a forma di cuore, dovranno cambiare identità. Ad affiancare Costantino Della Gherardesca saranno Elisabetta Canalis con cui volerà nel ghetto di Kingston. Con Eleonora Giorgi, invece, Costantino andrà in Georgia mentre con Paola Ferrari il viaggio di nozze avrà come location il Ghana. Infine, il viaggio di nozze con Valeria Marini comincerà sulle acque del Lago Vittoria, il più grande dell’Africa.

IL VIAGGIO DI NOZZE DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA ED ELISABETTA CANALIS

La prima puntata delle quattro puntata de “Le spose di Costantino”, vede Costantino Della Gherardesca ed Elisabetta Canalis in Giamaica per il loro viaggio di nozze. Sulle splendide spiagge giamaicane, la coppia verrà raggiunta da due abitanti del luogo che le consegneranno un portachiavi a forma di cuore con incisi i nomi e un indirizzo. La consegna del portachiavi avverrà tre volte nel corso della puntata e porterà Costantino e la Canalis a cambiare identità. Costantino Della Gherardesca ed Elisabetta Canalis, così, prima diventeranno i signori Hunter, sposati da ben 26 anni, e vivranno nel ghetto di Kingston, nella loro modesta casa, insieme a due figlie e una nipote. Come il capofamiglia che non ha un vero lavoro in seguito al trauma di una sparatoria al volante del suo taxi, Costantino racimolerà denaro facendo il clown in strada. Con la seconda coppia, poi, Costantino ed Elisabetta saranno alle prese con un esigente bambino di 10 anni e si immergeranno nel mondo musicale della Giamaica. Infine, con la terza coppia, si trasformeranno in artigiani e venditori ambulanti.

