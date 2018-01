Luca Onestini e Francesco Monte: la fine degli Oneston?/ Luca senza Tonon si diverte a cena

Luca Onestini e Francesco Monte sono diventati amici, come riportato da alcune Instagram Stories dei due ex di Uomini e donne. Ma cosa pensa Raffaello Tonon di questo rapporto?

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

L'amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è una delle sorprese più belle dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2. I due concorrenti sono diventati inseparabili e il loro rapporto è proseguito anche dopo la fine dell'avventura televisiva, come confermato dalle tante foto in cui appaiono insieme nei social network. Ma negli ultimi tempi Luca Onestini sembra essersi avvicinato anche ad un altro volto noto, con il quale ha molto in comune. Come lui ha partecipato a Uomini e donne e, sempre come lui, è stato lasciato in diretta davanti alle telecamere di Canale 5 . Sicuramente avrete già capito che stiamo parlando di Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, con il quale Luca è apparso in recenti video pubblicati nelle sue Instagram Stories. Nell'ultimo di essi (clicca qui per vederlo), i due amici sono a cena insieme e discutono ironicamente sull'uso del telefono.

Luca Onestini e Francesco Monte: è nata una nuova amicizia

I rapporti tra Luca Onestini e Francesco Monte sembrano essere sereni come mai era accaduto in passato. I due ex di Uomini e donne sono stati avvistati qualche giorno a Firenze durante una sfilata organizzata per Pitti Uomo, dove si sono abbracciati e hanno cominciato a chiacchierare in modo più che amichevole. Non solo, poco dopo Luca e Francesco si sono rivisti, cenando insieme e riportando i dettagli di quell'incontro nelle proprie Instagram Stories. Nel video, Monte critica l'amico per l'eccessivo uso del cellulare, che tiene sempre tra le mani, parole rimandante al mittente da Onestini che nota come invece sia Francesco a non staccarsi dal suo smartphone. Ma come avrà preso Raffaello Tonon questo incontro? Sebbene a sua volta presente a Firenze, come confermato dalle foto pubblicate sui social network, l'opinionista non sembra essere stato invitato dall'amico Luca. Gli Oneston sono dunque in pericolo?

© Riproduzione Riservata.