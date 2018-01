Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? / L’ex tronista asfalta le critiche, ecco la piccata risposta

Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex gieffini stanno insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.

11 gennaio 2018 Valentina Gambino

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme oppure no? Questo è il dilemma che affligge il popolo dell’internet ormai da più di un mese. Lo scorso dicembre infatti, la seconda edizione del Grande Fratello Vip ha avuto fine con un terzo posto per lei e una seconda posizione per l’ex tronista di Uomini e Donne. Una volta fuori dalle quattro mura di Cinecittà, la potenziale coppia ha incominciato le prime mosse di avvicinamento e, dopo essere stati paparazzati, si è parlato di una storia d’amore ufficiale. La conferma, è arrivata tramite i giri di valzer, andati in onda durante lo scorso sabato nel corso del primo appuntamento dell’anno con Verissimo. Dello “spinoso” argomento, si è parlato anche da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana infatti, parlando con Riccardo Signoretti, ha avuto modo di conoscere gli ultimi risvolti tra i due. Secondo il direttore di “Nuovo” e “Nuovo TV”, tra di loro non ci sarebbe alcuna passione, a differenza di Cecilia e Ignazio che sembrerebbero ogni giorno più focosi e appassionati.

Luca asfalta Signoretti, la risposta dell’ex tronista

“Non succede niente tra i due, sto rivalutando Cecilia e Ignazio. Tra Luca e Ivana è una storia da casa di riposo, una storia tra anziani”, ha commentato Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5. Di opinione differente, Raffaello Tonon, ospite anche lui del salotto televisivo di Barbara d’Urso: “Ma cosa dici? Non si possono fare paragoni tra persone diverse che vivono l’amore in modo diverso. Se succederà qualcosa sono fatti loro. Hanno preferito che il rapporto crescesse diversamente da come hanno fatto altri. Non sto dicendo che è meglio o peggio, solo che è diverso. Luca lo fa con discrezione e classe”. Anche in questo caso, la ruspante conduttrice non ha perso l’occasione per sferrare la nuova frecciatina contro Ignazio Moser, affermando: “Luca è stato rispettoso, voto il modo da uomo in cui si è comportato”. A poche ore di distanza, è arrivata anche la replica divertita di Luca che tramite le Stories ha affermato: “Raga...non ho ben capito la storia della casa di riposo, magari me la spiegherete voi, comunque io amo le case di riposo, amo stare con le persone più grandi di noi, chiunque sia stato lo ringrazio, per me è un complimento. E aggiungo che come già in passato, andrò a trovare i nonni nelle case di riposo. Mi raccomando chi ha la fortuna di averli se li tenga stretti perché sono preziosi”.

