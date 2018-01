M di Santoro/ Anticipazioni e ospiti 11 gennaio: Roberto Saviano presenza fissa

M di Santoro, anticipazioni e ospiti prima puntata 11 gennaio: Roberto Saviano e il suo monologo editoriale, la storia del finanziere italiano Bivona.

11 gennaio 2018 Redazione

Michele Santoro

Michele Santoro, a distanza di 22 anni, torna su Raitre. Il giornalista e conduttore, oggi giovedì 11 gennaio, in prima serata, conduce un nuovo programma di approfondimento politico e sociale che andrà in onda da Torino e verrà trasmesso sulla terza rete di mamma Rai. La nuova scommessa di Michele Santoro si chiama “M” e andrà in onda per quattro serate. Michele Santoro ha deciso di tornare per "fare quello che i tg non fanno". I temi monografici delle quattro puntate saranno le banche, l’immigrazione, Roma capitale ed evasione fiscale. Ospite fisso della trasmissione sarà Roberto Saviano protagonista di un monologo editoriale. Previsto il ritorno della maschera di Nazareno Renzoni con Vauro. Tra gli altri elementi della trasmissione spicca una miniserie dei The Pills. Sara Rosati condurrà, invece, il dibattito con i giovani in studio. L'ideatore del programma è Michele Santoro che potrà contare sui collaboratori Gianni Dragoni, Walter Molino e Guido Ruotolo. Ospite della prima puntata dedicata al tema della banche è un finanziere italiano, Bivona, che si è trasferito a Londra intraprendendo una battaglia sulla trasparenza del sistema bancario italiano.

I MOTIVI DEL RITORNO DI MICHELE SANTORO

Michele Santoro ha presentato la trasmissione “M” in una lunga conferenza stampa spiegando anche i motivi del suo ritorno su Raitre. “Sono rimasto quella persona che è nata in questa rete. Questo ritorno a casa dovrebbe avere il conforto di essere il tentativo di uscire dallo schema secondo cui se tradisco il pubblico che c'è allora è un problema, se invece non tradisco il pubblico che c'è allora non farò mai nulla di nuovo”, ha dichiarato Santoro che tornerà a maggio con altre quattro puntate di "M dedicate al caso Moro – “Riparto con lo spirito di 22 anni fa, io faccio quello che i tg non fanno, quello che il flusso non fornisce. La carta stampata ci prova ma non con molto successo. Proviamo con il tema monografico, mentre la tv di oggi va per pezzetti", ha concluso il giornalista che non smette mai di sperimentare.

