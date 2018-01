MARIANNA CALDERARO/ La forza della cucina del Sud con il mito di Cannavacciuolo (Masterchef Italia 7)

La concorrente pugliese Marianna Calderaro di Masterchef Italia 7, pronta per la nuova puntata del programma Sky: gli ingredienti e la cucina del Sud i suoi pezzi forti

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Marianna Calderaro (Masterchef Italia 7)

Per Marianna Calderaro, nuova sfida nella quarta puntata di Masterchef Italia 7. Dopo la scelta dei venti chef che si contenderanno il titolo del programma culinario di Sky Uno, Marianna ha superato la prova del Pressure Test evitando la terza prova e dunque guadagnandosi la prima “qualificazione” ad una nuova puntata. La 40enne pugliese d’altronde si è presentata all’esperienza di Masterchef Italia 7 mossa da grandi ambizioni: ha immediatamente parlato, presentandosi, che per lei la cucina è una sfida che la stimola da tutta la vita, e comunque vada l’esperienza nel reality, sarà anche il suo futuro. Tanto che la sua ambizione principale sarà quella di ottenere un giorno la Stella Michelin con il suo ristorante: finora solo un sogno, ma con la determinazione dimostrata nell’approccio a Masterchef, per Marianna tutto sembra davvero possibile.

MARIANNA CALDERARO E L'APPREZZAMENTO PER CHEF CANNAVACCIUOLO

La 40enne di Monopoli è pronta a mettersi in gioco, soprattutto perché nella cucina di Masterchef Italia 7 ha trovato quello che è il suo vero e proprio idolo. Stiamo parlando dello chef Antonino Cannavacciuolo, nativo del Sud come lei e soprattutto capace, con il suo approccio alla cucina, di rappresentare una vera e propria ispirazione per Marianna Calderaro. Che si è presentata nella cucina di Masterchef senza avere in mente di stupire con effetti speciali, ma volendo portare (ed eventualmente evolvere proprio sfruttando l’opportunità dell’esperienza televisiva) la concretezza degli ingredienti e della cucina del Meridione, un cavallo di battaglia dello stesso Cannavacciuolo. Finora la prima vera puntata ad eliminazione è andata molto bene, all’ultima sfida sono andati Alberto, Eri e Tiziana e Marianna ha avuto tutto il tempo di mettere a punto le sue mosse per la nuova puntata di giovedì 11 gennaio.

