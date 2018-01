MARIASOLE POLLIO/ L'attrice nella scuderia di Francesco Facchinetti: il post del talent scout (Don Matteo 11)

Francesco Facchinetti presenta uno dei suoi talenti: la giovane Mariasole Pollio è tra i protagonisti di Don Matteo 11, al via questa sera giovedì 11 gennaio 2018 su Rai 1.

11 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Mariasole Pollio e Francesco Facchinetti

Tra i protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo, al via questa sera giovedì 11 gennaio 2018 su Rai 1, c’è anche la giovane Mariasole Pollio. L’attrice, 14 anni, interpreta Sofia, una ragazzina complicata che ha perso tutto e che viene accolta in canonica da Don Matteo. Mariasole è uno dei talenti della Newco Management, l’agenzia di Francesco Facchinetti. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Don Matteo 11, Facchinetti ha dedicato un lungo post su Instagram alla sua protetta”: “Il 26 ottobre del 2016 ho incontrato Mariasole per la prima volta. Era un fiume un fiume in piena, una ragazza di 13 anni con una testa che viaggia alla velocità della luce e un cuore pieno di sogni. Non ha mai cercato di proporsi per quello che non era. Onesta con se stessa e con gli altri ha sempre cercato di inseguire il proprio scopo con la genuinità che la contraddistingue. Lei voleva fare l’attrice, e me l’ha annunciato con una sicurezza che a tratti ha spiazzato anche me”, scrive il talent scout. Facchinetti scrive di aver cercato di tenere la giovane Mariasole con i piedi per terra, spiegandole come fosse difficile riuscire a realizzare progetti tanto grandi.

IL PROVINO PER DON MATTEO 11

La determinazione della ragazzina però l’ha convinto: “Era così determinata che l’ho mandata a fare un provino per Don Matteo insieme a centinaia di altri ragazzi della sua età che volevano quella parte. Alla fine ce l’ha fatta. Quello era il suo obiettivo e l’ha raggiunto”, continua il racconto di Facchinetti. Con orgoglio il figlio di Roby dei Pooh annuncia il debutto mediatico del “suo” talento: “Questa sera partirà la nuova serie di Don Matteo, e Mariasole sarà una delle protagoniste dell’undicesima stagione. Non potrei essere più orgoglioso di questo piccolo uragano”. Infine Facchinetti si rivolge direttamente alla ragazza: “Mariasole, che dire... Ho provato a tenerti i piedi per terra, ma tu stai volando! Ti voglio bene, Francesco”. Il lungo post è accompagnato da un selfie di Facchinetti e Mariasole.

© Riproduzione Riservata.