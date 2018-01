MASTERCHEF ITALIA 7/ Puntata 11 gennaio 2018: anticipazioni e diretta, esterna nella Chinatown di Milano

Masterchef Italia 2018, anticipazioni puntata 11 gennaio: prova in esterna nella Chinatown di Milano con i concorrenti alle prese con i piatti della cucina italiana rivisitati.

11 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia

Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, giovedì 11 gennaio2018, con la quarta puntata, in onda alle 21.10 su Sky Uno. Gli ascolti del talent show culinario più famoso della televisione stanno risalendo e il pubblico comincia ad affezionarsi agli aspiranti chef. Nel corso della terza puntata, a lasciare il programma sono state Simonetta e Tiziana che non sono riuscite a conquistare la fiducia dei giudici che, nella quarta puntata, saranno ancora più esigenti con gli aspiranti chef. A giudicare i piatti che i concorrenti prepareranno saranno Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e la new entry Antonia Klugmann che sta dividendo il pubblico. Da una parte ci sono coloro che apprezzano il suo atteggiamento diretto e, dall’altra, ci sono quelli che rimpiangono Carlo Cracco. Nell’appuntamento odierno, gli chef stellati sono pronti a mettere nuovamente alla prova i concorrenti in gara per testare la loro creatività e la loro capacità di gestire anche gli inconvenienti che, in cucina, sono sempre dietro l’angolo. L’unico obiettivo degli aspiranti chef è riuscire a stupire, positivamente, i giudici per continuare l’avventura verso la finalissima.

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 11 GENNAIO

Cosa succederà nella quarta puntata di Masterchef Italia 2018? I 18 chef amatoriali ancora in gara saranno alle prese con una nuova Mystery Box. L’obiettivo dei concorrenti è riuscire a superare la prova per aggiudicarsi il vantaggio nell'Invention Test. Al termine dell'Invention Test, ci sarà qualcuno che rischierà di dover abbandonare la cucina di Masterchef Italia 2018 per sempre. Una delle prove più interessanti della quarta puntata sarà la prova in esterna che si svolgerà in via Paolo Sarpi ovvero nel quartiere in cui si concentra la maggioranza dei cinesi che vivono nel capoluogo lombardo. I concorrenti saranno divisi in due squadre e dovranno cucinare per 100 cittadini di origine cinese i piatti della cucina italiana rivisitati in chiave orientale. Per la prova in esterna, la produzione di Masterchef ha intervistato alcuni cittadini di origine cinese che hanno svelato i loro piatti preferiti della cucina italiana. I più gettonati sono spaghetti alla carbonara, spaghetti alle vongole, parmigiana di melanzane, pizza, risotto ai frutti di mare e tiramisù. I concorrenti saranno all’altezza delle aspettative dei 100 clienti speciali?

