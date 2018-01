MEGHAN MARKLE/ La futura sposa del principe Harry chiude i profili social: è il protocollo reale

L'attrice americana Meghan Markle, futura sposa del principe Harry di Inghilyerra, ha chiuso i suoi account Facebook, Twitter e Instagram in linea con la tradizione reale.

11 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Meghan Markle

Il prossimo 19 maggio 2018 il principe Harry convolerà a nozze con l’americana Meghan Markle. Dopo l’annuncio del fidanzamento e delle nozze, l’attrice di Suits (ormai ex) sta entrando ufficialmente a far parte della famiglia reale inglese anche per quanto riguarda i protocolli da seguire. Da martedì 9 gennaio risultano chiusi tutti i profili social - Facebook, Twitter e Instagram - di Meghan, a completamento di un ritiro dalle scene digitali iniziato nell’aprile del 2017 con la chiusura del suo blog The Tig. Kensington Palace ha riferito che Mrs Markle “è grata a tutti coloro che hanno seguito i suoi account sui social media nel corso degli anni", ma "non ha usato questi account per un po 'di tempo". Oltre allo scarso utilizzo dei profili social, la ragione della chiusura è anche istituzionale: nessun membro della famiglia reale possiede infatti un account personale sui social media. Kensington Palace ha degli account propri su cui vengono condivisi visite ufficiali, messaggi istituzionali, foto posate ed eventi pubblici dei membri della famiglia reale.

MEGHAN MARKLE AMATA DAI SUDDITI

La bella Meghan Markle ha già conquistato numerosi cuori in Inghilterra. Dopo il primo impegno ufficiale in coppia con il principe Harry, lo scorso 1 dicembre a Nottingham, a inizio settimana la coppia ha fatto visita alla Reprezent Radio Station di Brixton a Londra ed è stato un nuovo bagno di folla. Nella vita dell’attrice americana ci sono delle ombre, non solo il breve matrimonio con Trevor Engelson, con cui si è sposata il 10 settembre 2011 e da cui ha divorziato nell'agosto 2013. Il fratello Thomas nel gennaio 2017 ha puntato una pistola alla testa della moglie durante una violenta lite e la sorella Samantha ha minacciato di scrivere un libro nel quale dimostrerà che Meghan è un’arrampicatrice sociale.

