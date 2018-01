Maria Chiara Giannetta/ È Anna Olivieri: sarà lei il Comandante della caserma di Spoleto (Don Matteo 11)

Maria Chiara Giannetta è la new entry di Don Matteo 11: sarà Anna Olivieri, il nuovo comandante della caserma di Spoleto e sostituirà Giulio Tommasi

11 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri

Grande rivoluzione in arrivo a Spoleto dove, a partire da stasera, l'affascinante Comandante Anna Olivieri prenderà le redini della caserma. Il nuovo personaggio, interpretato da Maria Chiara Giannetta, sarà infatti parte integrante del cast di Don Matteo 11, dove sostituirà l'amatissimo Giulio Tommasi nel triangolo investigativo che coinvolge il protagonista e il Maresciallo Cecchini. In questo ruolo, la Giannettà avrà un compito assai arduo, che non sarà soltanto quello di supportare Terence Hill nelle sue indagini, ma anche quello di aprire le porte a un tema molto attuale, quello della parità di genere. Il nuovo capitano è infatti chiamato a prendere le redini di una caserma fino a quel momento gestita da uomini, di conseguenza, almeno in una fase di questo undicesimo capitolo, sarà la protagonista di un vero e proprio confronto fra sessi. La nuova arrivata, però, dimostrerà sin da subito di non avere nulla da invidiare ai suoi predecessori, dando prova di avrete intuito e coraggio da vendere.

MIRIA CHIARA GIANNETTA: IL RUOLO DEL NUOVO CAPITANO ANNA OLIVIERI

Anna Olivieri è il personaggio che a don Matteo 11 prenderà il posto del capitano Tommasi, l'amatissimo personaggio interpretato da Simone Montedoro. Il nuovo capitano, uno dei pochi militari donna attualmente presenti nell'Arma, vive in una realtà ancora circondata da pregiudizi e, per farsi largo in un clima così ostile, ha spesso dovuto lottare contro una realtà ancora troppo maschilista. Per tener testa ai suoi avversari e dimostrare di essere sempre all'altezza, la protagonista ha scelto quindi di mettere da parte la sua femminilità, tenendo a bada un lato di sé che sente ancora molto vicino. Ad accompagnarla, in questo viaggio a Spoleto, anche sua sorella Chiara, una ragazza molto avvenente che, al contrario del Capitano, sa esattamente come sfruttare la sua bellezza per ottenere ciò che vuole. Anna Olivieri potrà quindi contare sul contributo della sua volubile sorella, che con i suoi modi eccentrici farà di tutto per mettere il becco nelle sue faccende sentimentali.

