Marina Ripa di Meana/ Il radicale Viale la ricorda con una sua foto nuda, Facebook gli blocca l'account

11 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Una storica foto di Marina Ripa di Meana nuda è stata pubblicata su Facebook dal radicale Silvio Viale, il cui account è stato bloccato subito dopo. L'immagine in questione è quella con la scritta: “L'unica pelliccia che non mi vergogno di indossare”. Completamente nuda con le braccia incrociate e lo sguardo severo, era in posa per una campagna contro le pellicce. Ma quella foto usata per ricordarla è costata cara all'ex consigliere comunale di Torino e già presidente del comitato nazionale dei Radicali. Viale nel suo post aveva condiviso anche un ricordo relativo a Marina Ripa di Meana: «L'avevo incontrata quando Carlo Ripa di Meana era portavoce dei Verdi all'assemblea di Forte dei Marmi. Ricordo una sera alla Capannina. All'improvviso lei si alza e, agitando un foulard sopra la testa, inizia a danzare, trascinando l'intera sala e vincendo ogni ritrosia mia e di tutti i presenti. Era il '95. Più volte mi sono trovato a difendere i suoi eccessi non convenzionali da moralisti senza scrupoli e senza morale di ogni tendenza. Spero che se ne sia andata lievemente e dolcemente come desiderava».

MARINA RIPA DI MEANA: L'ULTIMO NATALE IN FAMIGLIA

Marina Ripa di Meana è morta dopo una lunga malattia: la stilista e scrittrice da sedici anni lottava contro un cancro. Se ne è andato così un personaggio istrionico che si era messo più volte al centro delle polemiche nella sua lotta per i diritti degli animali. Marina Ripa di Meana si era resa conto che la fine era vicina prima delle feste natalizie. Aveva infatti annunciato alle persone a le più care e vicine che quello sarebbe stato il suo ultimo Natale. L'opinionista lo ha trascorso proprio insieme ai suoi cari, compreso il famoso genero Giovanni Malagò. Il presidente del Coni è legato da tempo sentimentalmente a Lucrezia Lante della Rovere, figlia di Marina nata dal primo matrimonio con Alessandro Lante della Rovere. Dall'amore tra sua figlia e Malagò sono nate Vittoria e Ludovica, che hanno reso nonna e poi bisnonna Marina Ripa di Meana. Il Natale ha segnato, dunque, l'addio di Marina alla sua famiglia, per questo la foto, alla luce della sua morte, non può che essere commovente.

