Michele e Matteo/ Concorrenti ripescati a Masterchef Italia 7: gli aspiranti chef tornano ad essere 20!

Michele e Matteo sono i concorrenti ripescati oggi 11 gennaio a Masterchef Italia 7: non ce la fa a rientrare Lenka, gli aspiranti chef tornano ad essere 20!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Masterchef Italia 7

Colpo di scena nella nuova puntata di Masterchef Italia 7: subito dopo la Mistery Box di oggi, basata sul reinventare degli avanzi e vinta da Kateryna, i quattro giudici hanno annunciato un'inaspettata novità. Fatti spostare i tre chef ai primi banconi, Antonia Klugman, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri fanno entrare nella cucina di Masterchef tre volti già noti agli altri concorrenti: si tratta di Lenka, Matteo e Michele, che erano arrivati a un passo dal conquistare un posto nello show. A loro tre viene data infatti un'altra chance: in venti minuti i tre aspiranti chef devono mettersi alla prova con un piatto che possa esprimere il loro talento.

LENKA BEFFATA: MICHELE E MATTEO SONO I RIPESCATI

Matteo si mette alla prova allora con uno spaghetto alla chitarra con matriciana "rivisitata" che non convince del tutto i giudici; segue Lenka con un fritto di pesce fatto in tre modalità e panature diverse; infine conclude Michele con un secondo piatto dai sapori peruviani. Alla fine dell'assaggio, i quattro giudici non hanno dubbi nel fare i nomi dei due concorrenti che possono riprendere posto, stavolta come concorrenti ufficiali, nella cucina di Matserchef: si tratta di Matteo e Michele, Lenka invece non ce la fa e deve lasciare la cucina, stavolta per sempre. Matteo e Michele sono quindi ripescati e vanno ad aggiungersi ai concorrenti di Masterchef Italia 7, che tornano quindi ad essere 20. Non sono altrettanto felici coloro che avevano già conquistato il grembiule, che quindi si trovano ora al punto di partenza.

© Riproduzione Riservata.