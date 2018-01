P.S. I LOVE YOU/ Su Rai Movie il film con Hilary Swank e Gerard Butler (oggi, 11 gennaio 2018)

P.S. I love you, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Hilary Swank, Gerard Butler e Lisa Kudrow, alla regia Richard LaGravenese. Il dettaglio della trama.

11 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST HILARY SWANK

Il film P.S. I love you va in onda su Rai Movie oggi, giovedì, 11 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola romantica ispirata all'omonima opera romanzata da Cecelia Ahern, vede alla regia Richard LaGravenese e presenta un cast d'eccezione composto da grandi attori del cinema hollywoodiano come Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr. e Gina Gershon. Hilary Swank, che interpreta il personaggio principale di Holly Kennedy, è stata resa celebre dalle sue partecipazioni film come Lolita - I peccati di Hollywood, L'intrigo della collana, Freedom Writers e Capodanno a New York. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Logan Lucky e 55 Steps. PS I love you è uscito nei cinema italiani del febbraio del 2008 con circa tre mesi di ritardo dalla programmazione statunitense. La colonna sonora del film include diversi brani di artisti famosi a livello internazionale, come Paolo Nutini, John Powell e The Stills. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

P.S. I LOVE YOU, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Protagonista della storia è Holly Kennedy. La donna, dopo aver vissuto una meravigliosa storia d'amore accanto al suo Gerry, rimane improvvisamente vedova. L'uomo, infatti, si ammala di un brutto male e diversi mesi dopo muore. E così, la povera Holly, a soli 29 anni, sprofonda in uno stato semi depressivo, caratterizzato da rabbia e frustrazione. La giovane donna non riesce ad accettare la scomparsa dell'amore della sua vita e con difficoltà cerca di tornare a vivere. Ma prima di morire, Gerry ha predisposto un vero e proprio dialogo epistolare con la sua amata, così da farle recapitare in momenti e giorni ben precisi una serie di lettere che aiuteranno Holly a superare il lutto e ad accettare con serenità la sua scomparsa.

