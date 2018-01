PAOLA PEREGO/ Il ritorno su Rai 1 e il desiderio di un figlio: “Se impazzissi potrei andare a Barcellona...”

Venerdì 12 gennaio 2018 Paola Perego torna su Rai 1 con la terza edizione di “Superbrain”. La conduttrice sogna ancora di avere un figlio all'età di 51 anni?

11 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Paola Perego

Paola Perego è pronta per tornare il tv. Da venerdì 12 gennaio su Rai 1 la conduttrice torna al timone della terza edizione di “Superbrain - Le super menti”. In una recente intervista la Perego ha parlato non solo del ritorno in Rai ma anche della sua vita privata: “Se impazzissi potrei andare a Barcellona e fare un figlio, le porte che si chiudono definitivamente invece mi fanno paura come il corpo che non risponde più”, ha detto conduttrice a Oggi. Paola Perego, oggi 51 anni, è già mamma di Giulia e Riccardo, nati dal matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale. Sogno di maternità o di diventare nonna? “Sono pronta ad affrontare tutto quello che la vita ha in serbo per me: confesso che un bambino fra le braccia lo vorrei. Io e Lucio saremo dei nonni pazzeschi”, ha aggiunto la conduttrice riferendosi al marito Lucio Presta. La Perego e Presta si sono sposati nel 2011, dopo 10 anni insieme. Parlando del marito, la conduttrice ha espresso tutta la sua stima per il suo lavoro di manager: “Lui riesce a pensare dieci minuti prima degli altri: riesce a prevedere in anticipo quello che potrebbe accadere… Poteva evitare la chiusura del programma Parliamone Sabato? Non è mica un mago! Almeno è servito per dimostrare che non sono affatto raccomandata”, ha raccontato a Oggi.

IL RITORNO SU RAI 1

Il programma “Parliamone... sabato” , spin-off de La vita in diretta, è andato in onda su Rai 1 il sabato dalle 16.40 alle 18.45 a partire dal 10 settembre 2016 fino al 18 marzo 2017. Dopo la puntata del 18 marzo in cui è stato affrontato il tema delle preferenze degli uomini italiani per le donne straniere, il programma è stato accusato di sessismo e razzismo. Il 20 marzo la dirigenza Rai ha annunciato l'immediata cancellazione del programma. Dopo questa spiacevole vicenda Paola Perego torna in tv venerdì 12 gennaio 2018. Per la terza edizione, che torna a cinque anni di distanza dalla seconda, la Perego condurrà “Superbrain”, il programma in cui cinque partecipanti dotati di capacità mentali straordinarie si sfidano attraverso delle spettacolari prove di abilità. Sulle pagine di Oggi, la conduttrice ha rivelato i suoi propositi per il ritorno in tv alla conduzione di questo show: “Persona e personaggio sono la stessa cosa per me, non dissimulerò quello che provo: entrerò in studio con le farfalle nello stomaco e a casa se ne accorgeranno. Perché io non sono brava a fingere”.

