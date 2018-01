PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 11 gennaio 2018 : energia per l'Ariete,

Oroscopo 2018, 11 gennaio, di Paolo Fox: previsione segno per segno. La Bilancia deve fare attenzione ai rapporti interpersonali, l'Ariete arriva l'energia. Qual'è il segno al top?

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 11 GENNAIO 2018

Ora è il momento invece di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dividendolo segno per segno. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Bilancia. L'Ariete rispetto all'inizio della settimana vive un momento di maggiore energia. In questo periodo si è molto arrabbiati e si potrebbe rischiare anche di prendere qualcuno di petto. Questo perché non ci sono delle risposte e ci si sente trascurati e prese in giro. In amore è giunto il momento di farsi desiderare. Non si è convinti di nulla e si è preoccupati per il lavoro. L'amore in questi giorni è un po' conflittuale per i nati sotto il segno della Bilancia. Nella vita privata c'è un senso di affaticamento. Attenzione nelle relazioni interpersonali e soprattutto se si vivono delle storie difficili da gestire e non ufficiali. E' il momento di cercare alcune situazioni che si possono considerare importanti per il presente più che per il futuro.

ARIETE MOMENTO DI GRANDE ENERGIA, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele dove ha tenuto la sua solita rubrica Latte e Stelle. Sale il segno dell'Ariete che vive un momento di grande trasporto ed energia. Ci si sente molto forti, anche se i problemi non sono pochi perché si è preoccupati per alcune situazioni legate al lavoro. E' una giornata che invita alla riflessione per i nati sotto il segno del Toro che potrebbe risentire un po' anche dei classici malesseri di stagione. Stanchezza e in alcuni casi la febbre possono rendere complicate anche le cose più semplici. In bilico il segno dei Gemelli che non deve mettere troppa carne al fuoco, evitando di complicarsi la vita ulteriormente. Ci potrebbero essere dei cambiamenti dal punto di vista del lavoro che rischia di complicarsi sotto diversi punti di vista. Il nuovo anno porterà al successo sotto diversi punti di vista, ma bisogna ragionare per arrivaree a prendere una scelta.

CAPRICORNO IN RIPRESA, SEGNI IN CRESCITA

Partiamo ad analizzare l'oroscopo di oggi, giovedì 11 gennaio 2018, di Paolo Fox dai segni che si possono considerare in crescita. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. C'è una buona energia per il segno del Sagittario che vive un cielo importante e può trovare in questo momento la forza per risolvere dei problemi che si erano creati nei giorni precedenti. Anche il Capricorno ha un momento di ripresa e si sente sempre positivo nei confronti degli altri, ma soprattutto di sé stesso. Si deve cercare di pensare al presente, lasciandosi alle spalle quelle che sono state problematiche legate al passato. Cresce anche l'Ariete che rispetto all'inizio della settimana ha trovato maggiore energia. Questo periodo comunque porta a prendere qualcosa di petto perché ci si sente un po' arrabbiati e senza voglia di far passare niente a chi si trova di fronte.

