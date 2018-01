Pomeriggio 5/ Anticipazioni 11 gennaio 2018: Carmen Di Pietro e il caso del “torero” rubato da Malgioglio

11 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Pomeriggio 5

Cosa aspettarci dalla nuova puntata di Pomeriggio 5? La caccia alle anticipazioni è partita, del resto Barbara d'Urso è amatissima dagli italiani. Lo certificano i numeri, quelli cioè degli ascolti. Su Canale 5 la trasmissione è, infatti, leader di fascia con oltre 2 milioni e 400 mila spettatori per un ottimo 20,51% di share. Numeri incredibili che ovviamente la padrona di casa non poteva che accogliere con entusiasmo. Ma Barbara d'Urso è già concentrata sulla puntata di oggi, come dimostrano le anticipazioni. Una è stata lei in primis a fornirla attraverso il suo account Instagram. «Solo per voi le poesie declamate da Carmen Di Pietro!!! A dopo!! #pomeriggio5 #cabinarossa #graziesemprepergliascolti #colcuore», ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5, accompagnando le sue parole ad un simpatico video che vede protagonista al suo fianco proprio la showgirl. Quest'ultima è tornata alla carica con il suo originale modo di interpretare le poesie. Ne vedremo (e sentiremo) delle belle...

POMERIGGIO 5: LE ANTICIPAZIONI... DEGLI OSPITI!

Cominciano a delinearsi gli ospiti del salotto di Pomeriggio 5: oggi saranno in studio Roger Garth e Giovanni Conversano, che hanno annunciato la loro partecipazione alla nuova puntata del programma di Barbara d'Urso sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne lo ha fatto pubblicando una foto che lo ritrae in aereo con figlio e compagna, mentre il modello e opinionista ha pubblicato il video del suo arrivo negli studi di Mediaset. Ma la grande protagonista di oggi potrebbe essere Carmen Di Pietro, perché in un video pubblicato sul suo account Instagram ha rivelato le ragioni della sua ospitata. «Il torero che mi ha rubato Cristiano Malgioglio», ha titolato così il post social la showgirl. E poi ha spiegato: «Oggi si parlerà del mio torero, perché era mio, non di Cristiano Malgioglio. Vi sembra giusto? A me no!», ha sbottato Carmen Di Pietro nella cabina rossa di Pomeriggio 5. La puntata si preannuncia scoppiettante...

