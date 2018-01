Quinta Colonna/ Anticipazioni: intervista a Matteo Salvini, intervento di Nina Moric (11 gennaio 2018)

Quinta Colonna, anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio: il presentatore ospiterà oggi, giovedì 11 gennaio, Matteo Salvini. Ecco le tematiche della puntata.

11 gennaio 2018 Emanuela Longo

Questa sera, giovedì 11 gennaio, riparte con la prima puntata del 2018 il programma di approfondimento politico Quinta Colonna, condotto da Paolo Del Debbio. L'appuntamento è come sempre fissato alle ore 21:15 circa su Rete 4. Un ritorno in grande stile per il giornalista che per l'occasione ha deciso di aprire la puntata odierna con una intervista faccia a faccia con protagonista Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega Nord. Proprio quest'ultimo negli ultimi giorni ha fatto molto discutere per la sua presa di posizione nei confronti del delicato tema "vaccini" sollevando la polemica. Un tweet chiaro con il quale il leader del Carroccio lasciava intendere le sue reali intenzioni se e quando salirà al governo: "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì, obbligo no", aveva cinguettato, facendo intervenire l'intero mondo politico, da destra a sinistra, senza escludere il M5S. Salvini tornerà sull'argomento anche nel corso della sua intervista a Quinta Colonna? Al centro del programma di attualità assisteremo anche questa sera all'immancabile approfondimento di Paolo Del Debbio e dei suoi ospiti sulle principali tematiche della politica e dell'economia, con particolare attenzione alla parentesi legata alle alleanze tra partiti alla vigilia delle elezioni e degli impegni presi dai vari esponenti politici italiani.

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI: TEMI E OSPITI

Quelli dell'immigrazione e della sicurezza in Italia sono temi molto ricorrenti nel programma condotto nel prime time del giovedì da Paolo Del Debbio, che anche stasera tornerà ad accendere i riflettori nella nuova puntata di Quinta Colonna. Ne discuterà in studio insieme a politici ed opinionisti accendendo il dibattito che sarà arricchito, come di consueto, anche dal contributo della gente comune presente in studio e dai collegamenti con le principali piazze italiane. Questa sera, gli inviati del programma di approfondimento a cura di Raffaella Regoli daranno voce agli abitanti di Pescara, Spoleto e Roma, che avranno modo di confrontarsi in diretta con i presenti in trasmissione. Tra gli altri argomenti che tanto stanno appassionando e facendo arrabbiare gli italiani in questo esordio di 2018 anche i rincari in vari ambiti. Infine, come anticipato dalla pagina Facebook della trasmissione di Rete 4, anche Nina Moric, "super simpatizzante di CasaPound Italia", interverrà stasera nel corso della puntata.

