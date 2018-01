RICKY MARTIN E JWAN YOSEF SPOSI / L'annuncio ufficiale del cantante: "Adesso sono un marito"

Ricky Martin e Jwan Yosef si sono sposati: l'annuncio è stato fatto dal cantante di origini portoricane che ha spiegato i dettagli della cerimonia. Per i festeggiamenti però...

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ricky Martin

Ricky Martin e il suo storico compagno Jwan Yosef sono ufficialmente sposati. Le intenzioni della coppia erano state rese note già lo scorso giugno ma qualche ora fa è stato il cantante a raccontare di essere passato dalle parole ai fatti. In un'intervista rilasciata a E! News, ha infatti confermato di essersi sposato anche se i festeggiamenti non hanno ancora avuto luogo: "Adesso sono un marito, ma entro due mesi faremo anche una grande cerimonia, ve lo farò sapere. Ci siamo scambiati le promesse nunziali e abbiamo fatto giuramento, abbiamo firmato tutti i documenti che dovevamo firmare, anche gli accordi prematrimoniali e tutto il resto. Questo è meraviglioso, mi sento benissimo. Adesso non posso più presentarlo come ‘il mio fidanzato’, ora lui è mio marito, il mio uomo".

Ricky Martin e Jwan Yosef sposi

L'outing di Ricky Martin era avvenuto nel 2010, quando il cantante di origini portoricane era legato a Carlos, compagno con il quale si è separato successivamente, nel 2014 dopo quattro anni d'amore. L'annuncio della relazione con Jwan Yosef era avvenuto nel 2016 durante un galà in Brasile e da allora la coppia è diventata inseparabile, non rinunciando a pubbliche dichiarazioni riguardo i programmi per il futuro. I due neo-sposi appaiono costantemente insieme nei social network, immortalati anche in compagnia di Valentino e Matteo, i figli di Ricky Martin nati nel 2008 grazie ad una madre surrogata. Qualche mese fa, oltre ad esprimere le sue intenzioni di sposare entro il 2017 il proprio compagno, il famoso cantante aveva espresso il desiderio di diventare di nuovo padre, se possibile di una bambina. Durante il programma Sunday Morning della CBS aveva dichiarato: "Con la paternità tutto cambia. Non si tratta più solo di te stesso. Non puoi più dormire fino a tardi! Voglio allargare la famiglia, voglio una grande famiglia. Mi piace il rumore dei bambini che corrono intorno alla casa. Vogliamo una bambina adesso io e Jwan. Presto potrebbe arrivare, dobbiamo bilanciare e creare un equilibrio in casa".

