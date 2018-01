ROCCO BUFFONE/ Video, quando la cucina è anche questione di chimica (Masterchef Italia 7)

Quarta puntata di Masterchef Italia 7, tra i concorrenti in lizza c’è anche il 28enne professore di chimica trapiantato in provincia di Brescia, Rocco Buffone.

11 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Rocco Buffone, Masterchef Italia 7

Rocco Buffone, il 28enne insegnante di chimica proveniente dalla provincia di Cosenza, è uno dei provetti cuochi che sono riusciti a superare indenni le prime tre puntate di Masterchef Italia 7. Un concorrente che ha nello chef Daniel Facen il proprio punto di riferimento e come piatto forte le polpette della nonna ovviamente rivisitate. Nella scorsa puntata di Masterchef Italia 7, il giovane insegnate di chimica che per motivi di lavoro si è trasferito in provincia di Brescia, si è dato molto da fare dimostrando di essere in possesso delle qualità giuste per poter aspirare ad arrivare fino in fondo a questa meravigliosa esperienza mediatica.

Nella sua prima Mistery Box ha saputo combinare egregiamente gli ingredienti che la sorte gli ha affidato, mentre nella Invention Test ha preparato un interessante secondo intitolato Amaramente affumicato. Un piatto che non richiede una certa manualità nel quale spiccano alcuni ingredienti apparentemente molto differenti tra di loro come il filetto di salmone, il radicchio, la patata, la foglia di rapa bianca, l’olio evo, olio di semi, sale e pepe.

ROCCO BUFFONE E LE ACCUSE A GIOVANNA

Nella terza prova della scorsa puntata, Rocco Buffone si è ritrovato nel pieno centro di Bologna per il classico appuntamento con l’esterna. Nel caso specifico la richiesta dei giudici è stata quella di preparare un banchetto per 150 commensali esclusivamente di residenza bolognese, nel quale proporre dei piatti tipici della tradizione gastronomica locale. Rocco è stato inserito nella squadra dei Rossi ed il loro menù prevedeva le crescentine (una sorta di gnocco fritto) con mortadella, le classiche tagliatelle alla bolognese in sugo ed infine come dolce i classici ravioli dolci.

Lo scontro è stato davvero molto equilibrato con la squadra Rossa di Rocco, seppur di poco, che ha avuto la peggio costringendo il 28enne concorrente a sobbarcarsi un surplus di stress fisico ed emotivo ai Pressure Test. Poco prima di sottoporsi ai Pressure Test, Rocco ha sottolineato nel backstage come il suo capitano di brigata, Giovanna, si sia fatta sopraffare dalla tensione: “Giovanna è caduta moralmente e fisicamente”. Alla fine, comunque, Rocco ha saputo dimostrare le proprie qualità superando i Pressure e guadagnandosi il diritto di continuare nel programma.

