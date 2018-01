Romina Power/ Dov'è Ylenia Carrisi? Quando il dolore di una madre vale meno del gossip

11 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa di Al Bano e Romina

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi? Questa è una delle tante domande che Romina Power continua a porsi sin da quando sua figlia è scomparsa. Sono passati 24 anni da quel terribile giorno, ma il grido di dolore della cantante non si affievolisce, perché è una madre che non si arrende, nonostante la dichiarazione di morte presunta del tribunale di Brindisi nel 2014. Romina continua a chiedere di sapere che fine abbia fatto la sua adorata bambina, ma evidentemente i suoi appelli non sortiscono gli stessi effetti delle sue battute sul presunto “triangolo” con Loredana Lecciso e Al Bano. Di sicuro non suscitano la stessa attenzione. Sì, le nostre parole faticano a contenere l'amarezza per come venga trattato il dolore di questa madre. Concedeteci allora la vena polemica: si sprecano pagine e pagine di giornali, non solo di gossip, su presunti ritorni di fiamma e quando Romina svela di amare ancora l'ex marito, ma quando invece lancia un commosso appello tutto tace. A due giorni dal post pubblicato su Instagram, la stampa scopre dell'appello della cantante.

ROMINA POWER, NUOVO APPELLO PER LA FIGLIA YLENIA

Si parla di “tv del dolore”, ma può succedere che quello di una madre famosa per la scomparsa della figlia passi in secondo piano rispetto alla sua vita sentimentale. Forse siamo troppo duri, ma c'è da esserselo in casi come questo. Perché non c'è rumors o indiscrezione di gossip che tenga rispetto al dolore che una madre prova nel non sapere dove si trovi sua figlia. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, quando è comparso il primo post di Romina Power, ve ne riparliamo ora che ne è comparso un altro molto simile su Twitter. Il suo ricordo riemerge in questi giorni. «Dov'è Romina? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans? Perché niente è stato fatto per fermare questo?». Il caso si è in qualche modo concluso dopo la dichiarazione di morte presunta, una decisione che Romina Power non ha mai voluto accettare fino in fondo. Il suo sospetto è che la scomparsa di sua figlia sia accaduta all'interno di un fenomeno ben più ampio che forse andrebbe approfondito più della sua vita amorosa...

Where is Ylenia ? And where are the hundreds of girls that go missing every year in New Orleans. Why is nothing done to stop this ? pic.twitter.com/Qk6ovHZmcS — Romina Power (@theRominaPower) 11 gennaio 2018

