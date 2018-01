SACRIFICIO D'AMORE/ Top e Flop di una fiction sospesa: quando torna Francesco Arca?

Sacrificio d'amore viene sospeso per gli ascolti deludente. Quando torna in tv? Analizziamo cosa ha funzionato e cosa è andato storto in questa prima parte di stagione.

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

RIASSUNTO DELL'ULTIMA PUNTATA

Vibrante dal punto di vista narrativo ma emotivamente poco coinvolgente. Sacrificio D'Amore chiude i battenti tra luci e ombre, a causa degli ascolti deludenti che ha spinto Mediaset a rivedere il suo palinsesto. Nella puntata in onda ieri sera su Canale 5, i nostri protagonisti hanno vissuto momenti molto intensi. Nella prima parte dell'episodio, c'è stato l'attesissimo incontro tra Brando e Silvia. L'uomo ha confermato alla sua amata di essere sulla via della guarigione, ma a nulla sono valsi i tentativi di riavvicinamento. Silvia non vuole correre il pericolo di perdere suo figlio, ben consapevole della gelosia del compagno, Corrado. Il timido segnale di apertura tra i due, infatti, provoca una rottura insanabile tra Silvia e il compagno, che si vendica impedendole di vedere il bambino. Amare conseguenze anche per la governante, che secondo Corrado avrebbe favorito il tradimento passato di Silvia. La puntata si chiude nel peggiore dei modi, con un pericoloso crollo in montagna che rischia di travolgere Brando e i suoi amici.

SACRIFICIO D'AMORE TORNA A MAGGIO?

Tanti flop e pochi top in Sacrificio D'Amore. I più critici ritengono il cast inadeguato, accusandolo di essere il principale motivo degli ascolti bassi. Mediaset ha optato per una sospensione, il progetto non verrà abbandonato. I fan di Francesco Arca, e più in generale della fiction, si domandano quando i nostri protagonisti torneranno in televisione. La sensazione è che la serie tv verrà riproposta tra la primavera e l'estate del 2018, quando il palinsesto sarà un po' più sgombro. Alcuni rumors ipotizzano il mese di maggio per il ritorno di Sacrificio D'Amore. Di certo, questa volta, i vertici di Mediaset dovranno ponderare con grande attenzione la scelta. Dopo il passo falso di queste settimane, gli ascolti necessitano di un ritorno a livelli soddisfacenti, altrimenti il rischio di non riveder più i personaggi della serie diverrà concreto. Il domani di Sacrificio D'Amore, dunque, è appeso ad un filo. Una pausa di qualche mese gioverà alla fiction di Mediaset?

