SAN ANDREAS/ Su Canale 5 il film con Dwayne Johnson (oggi, 11 gennaio 2018)

San Andreas, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario, alla regia Brad Peyton. Il dettaglio della trama.

11 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film San Andreas va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola catastrofica che è stata diretta da Brad Peyton ed è stata interpretata da Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd e Hugo Johnstone-Burt. A vestire i panni del personaggio protagonista della storia, Ray Gaines, è l'attore americano Dwayne Johnson, noto anche con lo pseudonimo di The Rock. Oltre che interprete cinematografico e regista è anche un importante wrestler di caratura internazionale. In veste di attori è stato reso celebre dalle sue apparizioni in Viaggio nell'isola misteriosa, Hercules: il guerriero, Southland Tales - Così finisce il mondo , Agente Smart - Casino totale e dal suo ruolo da protagonista nella saga cinematografica di Fast and Furious. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SAN ANDREAS, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a San Francisco, città notoriamente insediata su territorio geologicamente giovane e continuamente sottoposto a scosse sismiche e di assestamento. Nel corso dei suoi studi, il sismologo Lawrence Hayes, scopre che nei pressi di una diga poco distante dalla metropoli californiana si trova una faglia sconosciuta ai grandi luminari della sismologia statunitense. Lawrence, in compagnia del suo fidato assistente Kim, si reca proprio in prossimità della diga dove, secondo il suo apparecchio in grado di prevedere i terremoti, sta per verificarsi un violento sciame sismico. Come previsto, proprio mentre Lawrence e Kim si trovano sul posto, una violenta scossa distrugge la diga, uccidendo il povero Kim. Nel frattempo, il vigile del fuoco Ray Gaines, si prepara per prestare soccorso nei luoghi del terremoto, mentre apprende che sua figlia Blake si trova proprio a San Francisco. Lawrence, assieme al resto del suo team, si accorge troppo tardi che la scossa nei pressi della diga ha attivato una nuova faglia e, poco dopo, un terribile terremoto di magnitudo 9 investe la città di San Francisco e l'intera area meridionale della California.

