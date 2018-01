STEFANO BIONDI/ Video: "Amo la cucina mediterranea e i sapori semplici" (Masterchef 7)

Video, Stefano Biondi prosegue la sua corsa all'interno di Masterchef 7. Il giovane sardo ha raccontato qual è il suo piatto preferito e chi è il suo modello in cucina.

11 gennaio 2018 Francesco Agostini

Stefano Biondi (web)

Stefano Biondi ha partecipato all'ultima puntata di Masterchef 7 ed è riuscito a non incorrere in alcuna eliminazione. Il sardo è uno dei concorrenti più giovani di questa edizione, essendo un classe 1996, anche se ai fornelli si è dimostrato da subito abilissimo ed estremamente preparato. Il giovane sardo ha raccontato come si sia appassionato alla cucina e non sorprende che la stragrande maggioranza dei concorrenti abbiano risposto più o meno allo stesso modo: nell'infanzia. Anche il sardo ha avuto modo da piccolo di poter veddere all'opera la propria nonna e imparare da lei alcuni piccoli trucchetti del mestiere. La cucina vera e genuina, quelle delle nonne di un tempo, è il fattore scatenante per la stragrande maggioranza degli appassionati di ricette. Come anche altri, comunque, questa passione si è affiancata alla televisione e, ovviamente ad internet. Oggigiorno è possibile trovare su Youtube moltissime ricette e sbizzarrirsi con piatti nuovi e assoluttamente originali e Stefano, che fa parte delle nuove generazioni, non poteva che formarsi tramite questo moderno mezzo tecnologico.

LA CUCINA MEDITERRANEA

Stefano Biondi sta vivendo la sua esperienza di Masterchef 7 in maniera piuttosto anonima, anche se è vero che la sua permanenza attiva nel reality culinario più importante della televisione italiana significa, alla base, talento. La selezione di Masterchef è estremamente dura, e non è cosa semplice convincere giudici severissimi come Cannavacciuolo a credere nel proprio valore. Quel quid in più dato da Stefano Biondi al programma è dato dalla sua precisa scelta degli ingredienti e del suo approccio alla cucina. Un approccio mediterraneo, tipico della Sardegna: "La mia è una cucina principalmente mediterranea, anche se mi piace moltissimo sperimentare gusti nuovi, anche esotici. Ad esempio la cucina orientale mi attira tantissimo e molto spesso mi spingo in quella direzione." Ai microfoni di Sky, il giovane sardo classe '96 ha anche additato il suo modello in cucina: "Sicuramente Virgilio Martinez, uno chef che è famoso perché ricerca sempre con grande accuratezza la materia prima, al limite della perfezione. Il mio cavallo di battaglia in cucina onvce è polpo e patate. Semplicemente non ha rivali!" Qui il video.

