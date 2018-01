STEFANO DE MARTINO / Maria De Filippi smentisce le voci di rottura: "È un sogno che rincorreva da tempo"

Stefano De Martino è ormai prossimo alla partenza per l'Honduras in qualità di inviato de L'Isola dei famosi. Intanto si parla della sua amicizia con Maria De Filippi...

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

La partenza di Stefano De Martino per l'Honduras è imminente. Il ballerino sarà l'inviato per L'Isola dei famosi e per portare a termine questo nuovo progetto ha momentaneamente lasciato Amici, il programma che lo ha reso celebre. Nelle ultime ore, il napoletano è stato avvistato lungo alcune vie del centro di Milano, intento a compiere gli ultimi acquisti prima della partenza. Dovrà infatti restare lontano dall'Italia diverse settimane, motivo che lo porterà anche ad un lungo distacco dal figlio Santiago e dall'attuale compagna Gilda Ambrosio. Ma alla vigilia della sua partenza, è un'altra questione a rimbalzare da un sito web all'altro, portata alla ribalta dal sito Dagospia. Secondo quanto scritto, infatti, Maria De Filippi non avrebbe preso bene il cambio di agente del suo pupillo, che si sarebbe affidato a Lucio Presta, lo stesso di altre star tra le quali Belen Rodriguez. Dagospia ha parlato di una vera e propria crisi tra il ballerino e la donna che gli ha permesso di diventare tanto famoso, ma si tratta di verità o di un rumor infondato?

Stefano De Martino e Maria De Filippi: è davvero crisi?

Maria De Filippi ha davvero preso male la decisione di Stefano De Martino di affidarsi a Lucio Presta? E cosa ne pensa della sua partecipazione a L'Isola dei famosi? La risposta a queste domande è stata affidata alle pagine dell'ultimo numero del settimanale Chi dove è stata pubblicata una lunga intervista a Queen Mary. Oltre a parlare della partenza di C'è posta per te e dei progetti futuri con Temptation Island Vip, la De Filippi ha confermato il suo pieno sostegno a De Martino, spiegando le ragioni per le quali il ballerino piace: "Per prima cosa a Stefano è un bel ragazzo, e questo conta, poi è napoletano nel senso del sorriso, della solarità, della sua capacità di affrontare ogni situazione. Mi farà effetto vederlo come inviato, ma è un sogno che rincorreva da tempo ed è giusto che provi a camminare da solo". Tali parole confermano le dichiarazioni fatte dalla regina di Canale 5 qualche settimana fa, quando si era detta ben felice di vedere il suo pupillo realizzare un nuovo progetto.

