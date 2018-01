STRISCIA LA NOTIZIA/ Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano con le veline

Striscia la notizia torna questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

11 gennaio 2018 Redazione

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, giovedì 11 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stato seguito da una media di 5.408.000 spettatori con uno share del 20%. Un vero e proprio testa a testa con il competitor di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” che ha conquistato 5.596.000 spettatori con il 20.8%, registrando così l’ennesima vittoria ai danni del tg satirico di Antonio Ricci. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. Ricordiamo che la coppia Hunziker-Scotti condurrà il programma fino al 3 febbraio, poi la showgirl svizzere sarà impegnata alla conduzione del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

LA BATTUTA DI GERRY SCOTTI

Da lunedì 8 gennaio al timone di Striscia ci sono, infatti Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5 dopo il successo del game show The Wall è tornato dietro il bancone del tg satirico. Difficile prendere il posto di Ezio Greggio, ma Scotti lo sa bene e ha infatti cominciato il suo cammino nel programma di Antonio Ricci con una battuta spinosa dedicata al collega: “Ma come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettorni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile”.

© Riproduzione Riservata.