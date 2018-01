Saranno Isolani, Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni, Miriam Adinolfi, la fashion victim da tenere d’occhio

Saranno Isolani, le anticipazioni del reality show prima dell'Isola dei Famosi 2018, ecco i primi personaggi interessanti che il popolo della rete ha già adocchiato.

11 gennaio 2018 Valentina Gambino

Saranno Isolani

Nonostante non se ne sia accorto praticamente nessuno, nelle scorse giornate è iniziato sul web il reality Saranno Isolani che, in qualche modo, anticipa l'Isola dei Famosi 2018, in onda il prossimo 22 gennaio con la sua nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Uno tra i partecipanti di questa prima parentesi internet, sbarcherà di diritto in Honduras per partecipare ufficialmente alla nuova edizione del programma più avventuroso della televisione italiana. Nel frattempo, si sono evidenziati già i primi personaggi buffi e, oltre a Deianira La Terribile e Federico Dolce, segnaliamo anche Miriam Adinolfi, la fashion victim che si è presentata senza mezzi termini: “Non faccio resse alla napoletana, non sopporto il terrone tamarro, il viscido, oppure la ragazza che magari è un cesso ma fa la cagna comunque”, ha dichiarato. Che dire? Evviva la sincerità. La ragazza durante il video di presentazione non si è fermata qui ma anzi, ha continuato affermando: “Sono snob perché faccio tanta fatica per essere fi*a e spendo un sacco, poi arriva la cagna di turno che pensa di essere più bella e più fi*a. Cioè NO”.

Saranno Isolani, il reality che anticipa L’Isola dei Famosi 2018

Miriam, dopo aver dato il meglio di sé durante il video di presentazione, si è scagliata anche contro Asia, rea di "vestirsi di stracci" ma anche di avere dei capelli “biondi/bianchi” che la fanno sembrare “un cane bagnato”. La ragazza in sintesi, ha raccontato: “Io ho un costume da 400 euro che la stessa Aida Yespica aveva all’Isola dei Famosi, mentre lei era vestita di stracci. Ha dei capelli che sembra un cane bagnato, non è biondo quello. Quello è un biondo/bianco. Biondo è il mio”. Sul web la stanno già tenendo d’occhio in quanto personaggio fortemente interessante e trash. Staremo a vedere se ci regalerà altre perle da poter condividere in attesa di scoprire chi tra loro, arriverà direttamente a far parte del cast della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, in partenza dal prossimo 22 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in diretta dall’Honduras proprio insieme ai naufraghi.

