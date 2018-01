Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo/ Perché? "Non si tratta di una decisione che ho preso io"

Simone Montedoro non farà parte dell'undicesima stagione di Don Matteo, fiction in onda su Rai 1 con Terence Hill. La decisione non è stata presa dall'attore.

11 gennaio 2018 Fabio Morasca

Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo (Web)

Simone Montedoro non fa più parte del cast di Don Matteo, la fiction di Rai 1 con Terence Hill giunta all'undicesima stagione. Nelle prime due puntate, che andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da questa sera, giovedì 11 gennaio 2018, infatti, i telespettatori appassionati della fiction non ritroveranno più il personaggio del Capitano Giulio Tommasi, interpretato proprio dall'attore romano. Al suo posto, il pubblico di Rai 1 troverà la new entry Maria Chiara Giannetta, attrice 24enne originaria di Foggia, che interpreterà il ruolo del nuovo capitano dei Carabinieri, Anna Olivieri. Per quanto riguarda Capitano Giulio Tommaso, il personaggio di Simone Montedoro ha lasciato la storia di Don Matteo precisamente in occasione dell’ultima puntata della seconda stagione di Complimenti per la connessione, spin-off di Don Matteo andato in onda su Rai 1 durante la scorsa estate. In breve, il capitan Tommaso si è trasferito a Roma insieme a Lia, personaggio interpretato da Nadir Caselli, dopo aver ricevuto una promozione.

"NON E' STATA UNA DECISIONE CHE HO PRESO IO"

Per quanto riguarda, invece, Simone Montedoro, la decisione di non prendere più parte alla nuova stagione di Don Matteo non è stata presa da lui. L'attore 43enne, infatti, in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Vero, a riguardo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non rifarò Don Matteo. Non si tratta di una decisione che ho preso io. Non è colpa mia. I lavoro finiscono, ne iniziano altri". Queste dichiarazioni arrivarono poco prima della sua partecipazione all'ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle, il talent show per vip, dedicato al ballo, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1. Simone Montedoro, per la cronaca, ha fatto parte del cast di Don Matteo precisamente dalla sesta fino alla decima stagione. Don Matteo si è rivelata sicuramente la fiction che gli ha dato maggior successo. Montedoro ha lavorato anche per le serie tv Il Commissario, Un medico in famiglia, Il Commissario Montalbano, Medicina Generale e Ho sposato uno sbirro.

