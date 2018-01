Sossio Aruta/ Uomini e Donne, nuova delusione d'amore per il cavaliere del Trono Over!

Sossio Aruta, nuova delusione d'amore per il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne! Invece sul campo di calcio le cose vanno per il meglio: per lui un nuovo lavoro!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Nello studio di Uomini e Donne si torna a parlare di uno dei protagonisti più discussi del trono Over: Sossio Aruta. Il cavaliere torna al centro dello studio in quanto nel pieno di una nuova conoscenza: la dama che sta frequentando è Ida che, tuttavia, al contempo sta sentendo anche un'altra persona. Ida è infatti contesa da Sossio, che sta frequentando però da pochi giorni, e Riccardo, che invece frequenta da circa un mese. Aruta, che è ormai considerato un vero e proprio playboy per le sue conquiste "sedotte e abbandonate", si trova questa volta dalla parte opposta. Ida, nella nuova puntata del trono over, confessa infatti che con Sossio "la scintilla non è scattata", motivo per il quale continuerà a frequentare e conoscere soltanto Riccardo.

NUOVO LAVORO PER SOSSIO ARUTA

Due di picche quindi per Sossio che, un attimo prima di essere "scaricato", dichiara di essere invece molto intrigato dalla dama. Purtroppo un nuovo buco nell'acqua in amore per il cavaliere che, dal punto di vista lavorativo invece, continua a macinare successi. Solo pochi giorni fa, Sossio ha firmato un contratto con l’ASD Torrese, squadra campana che milita nel campionato di Prima Categoria. È stato proprio il cavaliere ad annunciarlo con un post pubblicato sui social attraverso la pagina ufficiale della squadra. Il Re Leone, questo il soprannome di Sossio sul campo da calcio, ha confessato di voler continuare a giocare, sebbene abbia compiuto 47 anni. “Arrivo a 400 goal e poi smetto” ha fatto sapere l’ex calciatore del Cervia ai fan.

