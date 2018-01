Stefano Accorsi/ "Dopo la separazione da Laetitia Casta ho chiesto aiuto ad uno psicologo!"

Stefano Accorsi si racconta a Grazia. L'attore confessa di aver vissuto un periodo difficile: "Dopo la separazione con Laetitia Casta ho chiesto aiuto ad uno psicologo!"

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Stefano Accorsi

Stefano Accorsi sta vivendo un periodo molto felice accanto alla compagna Bianca Vitali, attrice e modella italiana che Accorsi ha sposato nel 2015 e dalla quale l'attore ha avuto un figlio, il terzo per lui dopo Orlando e Athena (avuti da Laetitia Casta). È proprio del rapporto con la nota ex che Accorsi parla nell'intervista rilasciata al settimanale Grazia. Argomento delicato è infatti quello della separazione che, per la difficoltà del periodo, lo ha portato a chiedere aiuto: "Ho chiesto aiuto anche ad uno psicologo. - ammette Accorsi - È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diversi, se dopo mesi non si superano. Non si può rimanere in eterno in una situazione, anche se costa fatica lasciarla andare".

STEFANO ACCORSI: "IL RIMPROVERO A CUI SONO GRATO"

Stefano Accorsi a breve avrà anche due film in uscita, Made In Italy di Luciano Ligabue il 24 gennaio e A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Va infatti a gonfie vele la carriera artistica di Stefano, anche se proprio nel corso dell'intervista ha ammesso che non sono mancati negli anni sul set i rimproveri. Ce n'è uno al quale è tuttavia molto grato: «Me lo ha fatto il regista Pupi Avati. Avevo 20 anni, ero stato chiamato per il secondo provino, mi sentivo forte. - racconta l'attore a Grazia, poi però aggiunge - Sarei dovuto andare negli Stati Uniti per un paio di mesi a girare. Un giorno ci convoca in tre e dice: “Qui ci sono quello che ha fatto il provino più bello e quello più brutto”. Mi guarda e mi dice: “Tu, non hai fatto quello più bello”»

© Riproduzione Riservata.