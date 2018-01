Terence Hill / Da stasera torna in sella alla sua bici! Tante novità in arrivo alla canonica (Don Matteo 11)

Terence Hill torna nei panni di Don Matteo, un personaggio in grande evoluzione dopo 124 episodi destinato a rinnovarsi. Piacerà al publico questa nuova versione?

11 gennaio 2018

Fra poche ore Terence Hill tornerà in sella alla sua bici per dare il via all'undicesima stagione di Don Matteo. In questo capitolo, l’amatissimo sacerdote sarà circondato da una serie di novità, a cominciare da un cast quasi del tutto rinnovato. Al comando della caserma di Spoleto, infatti, ci sarà per la prima volta un Capitano donna, Anna Olivieri, che prenderà il posto che fu di Giulio Tommasi per dare vita a un filone narrativo destinato ad affrontare il tema della parità di genere. Ma i nuovi arrivi con il quale il protagonista dovrà confrontarsi saranno molteplici: conosceremo infatti Sofia, una ragazza di 16 anni dall'indole ribelle che troverà accoglienza proprio in canonica, e Cosimo, un bambino di 6 anni che, nella ricerca del suo vero padre, si legherà profondamente al protagonista e al Maresciallo Cecchini. Nuovi personaggi e nuove trame per un Don Matteo completamente rinnovato, e che con la sua undicesima edizione promette delle grandi metamorfosi.

TERENCE HILL: DON MATTEO COME UN "COWBOY IN BICICLETTA"

A rivelare alcune novità sul ruolo che il suo Don Matteo dovrà interpretare nell'undicesimo capitolo è stato proprio Terence Hill, che raggiunto da “La stampa” ha paragonato l'amato sacerdote a un “cowboy in bicicletta” anticipando numerosi cambiamenti: “È un personaggio che cresce sempre perché di lui non si sa niente, parenti, famiglia, nascita, niente. E quando cambiano i personaggi intorno a lui, cambia assieme a loro”. Un Don Matteo, quindi, che crede nella possibilità di cambiare gli altri e che, dopo 124 episodi all'attivo, è destinato a rinnovarsi ancora una volta restando sempre fedele a quelle caratteristiche che negli anni hanno lo hanno reso celebre. Le note di sceneggiatura assicurano infatti che nel suo personaggio non mancheranno saggezza e comprensione, cardini fondamentali con i quali il protagonista saprà accogliere tutte le grandi novità delle prossime 13 serate. Nonostante i grandi cambiamenti, è certo che il format non si allontanerà da quel filone narrativo che ormai da 11 stagioni è sinonimo di successo: vedremo quindi ancora una volta Don Matteo alle prese con misteri, indagini e colpevoli da redimere.

