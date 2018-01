Tina Cipollari Vs il pubblico/ Uomini e donne, video: la vamp perde le staffe a causa di Gemma Galgani

Tina Cipollari Vs il pubblico a Uomini e donne, il video del momento in cui la vamp si è scagliata contro le signore ree di prendere le parti di Gemma Galgani, com'è andata?

11 gennaio 2018 Hedda Hopper

Tina Cipollari

Tina Cipollari ha perso la testa. Anche ieri. Ancora una volta per via di Gemma Galgani. La prima puntata del 2018 di Uomini e donne dedicata al trono over ci ha regalato un'altra perla da aggiungere al nostro album del trash. La bella vamp e storica protagonista del programma anche ieri ha dato il meglio di sé soprattutto per via di quello che è successo con Gemma Galgani. La dama ha elemosinato un bacio da Giorgio Manetti che si è immolato e ha accontentato la sua ex causando un vero e proprio terremoto in studio ed una delle solite reazioni da parte di Tina Cipollari. Via con urla, parole sopra le righe e attacchi gratuiti ai danni della dama torinese, ma questa volta a far alzare la temperatura ci pensa la stessa Maria De Filippi. Questa volta la conduttrice non ha perso tempo a portare la pace in studio o a sedare, in qualche modo, la sua opinionista, anzi. Ma cos'è successo in studio?

LO SCONTRO IN STUDIO TRA TINA E LE SIGNORE DEL PUBBLICO

Un video subito postato sulla pagina WittyTv nella sezione dedicata alla trasmissione, ha messo subito in evidenza la reazione di Tina Cipollari all'ennesima provocazione di Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di dare la parola alle signore presenti nel pubblico che, in gran parte, ha preso le parti di Gemma Galgani accusando l'opinionista di attaccare spesso la dama usando parole pesanti e fuori luogo. Ma quando una di loro si è permessa di chiedere alla Cipollari di lasciare in pace la torinese, ecco che è venuta fuori la furia che è in lei tanto da avvicinarsi alla signora. Mentre quest'ultima continuava: "Giorgio Manetti non troverà un'altra donna come Gemma", l'opinionista rilancia: "Che se ne fa un uomo di una donna zerbino che elemosina l'amore, secondo lei l'amore si elemosina, lei che ha fatto? Le donne che si rispettano in Gemma sono come lei, povere donne che non hanno avuto un amore e che non sono mai state amate e che non hanno idea di cosa voglia dire essere rispettata". Maria De Filippi continua facendo parlare un'altra signora, anche lei pro Gemma. Clicca qui per vedere il video del momento.

