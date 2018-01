Tommaso Zorzi Vs Giulia De Lellis/ La frecciatina nello spot di Dance Dance Dance per "l'esperta di tendenze"

Tommaso Zorzi, nuova frecciatina per Giulia De Lellis? Dopo gli attacchi di qualche tempo fa, il protagonista di Riccanza si definisce "esperto di tendenze" nello spot di Dance Dance Dance.

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Tommaso Zorzi contro Giulia De Lellis

Tommaso Zorzi torna a lanciare una frecciatina a Giulia De Lellis o almeno è questo che traspare dallo spot di Dance Dance Dance, talent sul ballo che partirà con la seconda edizione il 17 gennaio su Fox Life (e dal 19 in replica su TV8). Zorzi è uno dei concorrenti in gara e nello spot in questione, dove ognuno si presenta dichiarando la propria professione artistica, Tommaso si definisce "esperto di tendenze". Definizione che abbiamo già sentito in passato proprio riferita a Giulia De Lellis e che tanto ha fatto discutere. La presentazione di Zorzi è parsa dunque essere una frecciatina a Giulia De Lellis, soprattutto perchè già qualche tempo fa - quando Giulia era ancora un'inquilina della Casa del Grande Fratello Vip 2 - il protagonista di Riccanza aveva espresso la sua idea sulla ragazza non proprio positiva.

QUEL PRIMO ATTACCO DI ZORZI ALLA DE LELLIS

Durante una diretta di qualche tempo fa, le fan avevano chiesto a Zorzi di esprimere un parere proprio sulla De Lellis. Lui ha inizialmente evitato la domanda, ma alla fine si è lasciato andare dichiarando "Se lei è esperta di tendenze, allora le scarpe di Nero Giardini sono le nuove Louboutin". Successivamente Tommaso Zorzi ha anche concordato con un utente nel definire la fidanzata di Andrea Damante una parrucchiera ripulita. È in virtù di queste parole, che non sono proprio complimenti per la De Lellis, che la presentazione di Zorzi nello spot di Dance Dance Dance appare essere l'ennesima frecciatina alla ragazza. Giulia risponderà? Stiamo a vedere!

