UN POSTO AL SOLE/ Anita scopre la verità su Luca Grimaldi? (Anticipazioni 11 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 11 gennaio: dopo essersi confrontata con Vittorio, Anita si mette alla ricerca di Luca Grimaldi per sapere tutta la verità.

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Anita Falco è stata il testimone chiave del processo contro Luca Grimaldi ma qualcosa potrebbe cambiare a partire dalla puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, il colloquio tra la giovane e Vittorio darà i suoi frutti e porterà ad un successivo faccia a faccia tra lei e il poliziotto, protagonista di questa complessa e delicata vicenda. Anita, sempre più in crisi dopo quando appreso da Vittorio, affronterà Luca e gli urlerà contro tutta la sua perplessità: lui sarà finalmente sincero? La resa dei conti è dunque vicina? Mentre i telespettatori di Un posto al sole si interrogano sulle conseguenze di questo confronto, sperando che il processo possa in qualche modo essere riaperto, le novità caratterizzeranno anche Diego e il suo rapporto con il padre Raffaele. Nonostante il suo ritorno a casa, il giovane Giordano ha continuato a nascondere i suoi problemi di salute e ora si appresta a lasciare nuovamente la città.

Un posto al sole: una nuova opportunità per Silvia?

Nella puntata di Un posto al sole di questo pomeriggio, Diego sarà più che mai convinto della decisione di lasciare Napoli, evitando così di dare un nuovo dispiacere al padre riguardo le sue condizioni di salute. Verrà fermato in tempo? Le novità di questa sera avranno a che fare anche con Silvia e con la stesura del romanzo, non troppo apprezzata da Lena. Quest'ultima ha comunque deciso di dare un'opportunità alla famiglia Saviani, affiancando loro un editor che potrà aiutarli a risistemare le parti non troppo convincenti. Comincerà così una nuova collaborazione, caratterizzata da un innegabile entusiasmo da parte di Silvia. Per lei si tratterà di un'opportunità da non perdere, sotto il profilo professionale ma soprattutto personale: finalmente la madre di Rossella potrà sentirsi realizzata ma riuscirà a raggiungere il suo scopo senza cacciarsi in guai anche peggiori?

