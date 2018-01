UNA VITA / Pablo viene arrestato con l'accusa di omicidio (Anticipazioni 11 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 11 gennaio 2018: Pablo viene arrestato con l'accusa di avere ucciso Guadalupe. Tutte le prove sembrano essere contro di lui.

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Tempi duri per Pablo e famiglia nelle attuali puntate di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Il dramma per lui non avrà fine con la scoperta del cadavere di Guadalupe, trovato sotto un mucchio di fieno alle scuderie. Il marito di Leonor si troverà infatti a rispondere ai nuovi intrighi di Ursula che, per allontanare da sé i sospetti su quanto accaduto, insinuerà nel commissario Ignacio l'idea che sia stato proprio Pablo ad uccidere la madre. Tesi per altro confermata da Susana, che ha segnalato come negli ultimi tempi i rapporti tra il giovane e Guadalupe fossero a dir poco tesi (con tanto di litigate pubbliche davanti ai vicini di casa). Con questi presupposti, il commissario deciderà di avere prove sufficienti per accusare il fratelli di Manuela e lo arresterà, portandolo in carcere davanti agli occhi esterefatti della povera Leonor.

Una Vita: Felipe continua la sua tresca con Huertas

Insieme alle vicende relative le sorti del povero Pablo, nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio continuerà a tenere banco la tresca clandestina di Felipe e della sua amante Huertas. Dopo una prima notte trascorsa insieme, la coppia si accorderà per ripetere l'esperienza nonostante i rischi corsi con Celia. L'avvocato aggiungerà nuove scuse alla moglie, parlando di irrinunciabili impegni di lavoro ma non potrà invece immaginare che Celia è già a conoscenza delle sue vere intenzioni. Distrutta per gli sviluppi di questa relazione, la Alvarez Hermoso sembrerà rassegnata a perdere il marito e la sola Trini proverà a convincerla a lottare. Non dovrà stare a guardare mentre il marito la tradisce tanto spudoratamente ma dovrà fare qualcosa per evitare che ciò accada. Celia darà finalmente seguito ai consigli della sua vicina di casa?

© Riproduzione Riservata.