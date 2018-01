Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio tornano insieme? La rivelazione della De Filippi! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno insieme? Maria De Filippi si espone a riguardo e parla anche di Tina Cipollari.

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Non si arrestano gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nello studio di Uomini e Donne continua la rivalità, sempre più accesa, tra le due signore che infiammano lo studio tra accuse reciproche. Tutto per colpa dell'amore della Galgani per Giorgio Manetti: nelle ultime puntate, la dama è tornata ad ammettere che continua ad essere legata a lui ed è per questo che le sta provando davvero tutte per riconquistarlo. Azioni che però scatenano l'ira della Cipollari che mal sopporta questo comportamento perchè "da donna zerbino, che non ha dignità". Ma cosa ne pensa Maria De Filippi di questo amore che tiene ormai botta da anni nello studio di Uomini e Donne? Gemma e Giorgio torneranno insieme?

TINA E GEMMA? "SONO COSI' COME LE VEDETE"

“Penso proprio di no - ammette Maria De Filippi nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ancora continua - Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. Io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta e Giorgio non ha mai sminuito quello che c’è stato fra di loro”. Maria De Filippi si esprime anche sulla rivalità tra la Cipollari e Gemma e in merito alla veridicità di questa ci tiene a chiarire: “Tina detesta Gemma perché è la donna che non sarebbe mai. Io credo che siano vere, ho gli stessi strumenti che avete voi per giudicarle”. Maria De Filippi conferma: Tina e Gemma sono davvero rivali così come le vediamo nello studio di Uomini e Donne e chissà che tra le due non possa cambiare qualcosa nel corso dei prossimi mesi.

