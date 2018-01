Uomini e Donne/ Anticipazioni, Lorenzo Riccardi pronto a dichiararsi: Sara o Nilufar? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi pronto a dichiararsi: Sara Affi Fella o Nilufar Addati? Il pubblico si aspetta una grande sorpresa!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi

Da una parte la scelta di Paolo Crivellin, dall'altra quella di Lorenzo Riccardi: sono questi gli eventi più attesi di questo trono di Uomini e Donne. Domenica 14 gennaio ci sarà una nuova registrazione del Trono Classico durante la quale potrebbe finalmente esserci la scelta di Paolo; ma nella stessa registrazione, Lorenzo potrebbe dichiararsi. Punzecchiato nel corso dell'ultima puntata andata in onda, il corteggiatore non ha voluto dichiarare quale delle due troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, preferisca. La "strategia" del corteggiatore finora è stata quella di non sbilanciarsi per l'una o per l'altra, in modo da tenere entrambe sulle spine. La corda però sembra iniziare a spezzarsi, motivo per il quale Lorenzo proprio nella nuova registrazione del Trono Classico potrebbe fare la sua rivelazione.

LORENZO SI DICHIARA PER SARA? IL PUBBLICO ATTENDE...

Ma chi tra Sara e Nilufar sarò la sua scelta? Inizialmente il corteggiatore si è mostrato e detto più vicino a Nilufar ma il pubblico di Uomini e Donne è convinto che sia Sara ad interessarlo davvero e che Nilufar sia solo il suo "modo" di farla ingelosire. Quello che tutti si aspettano dopo tanta attesa è una dichiarazione "coi fiocchi", originale così come finora lo è stato il suo percorso a Uomini e Donne. Lorenzo soddisferà le richieste dei suoi tantissimi fan? Il corteggiatore, infatti, sul web sta suscitando grandi simpatie da parte di chi trova la sua presenza "uno stimolo in più per guardare il programma che negli ultimi tempi è calato molto, diventando addirittura noioso" scrivono alcuni telespettatori.

