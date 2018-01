Uomini e Donne Oggi/ Trono Over, segnalazione per Annamaria: la dama dice addio al programma! (11 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 11 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Segnalazione per Annamaria: Gianni Sperti mostra le foto della dama con un uomo, lei lascia il programma!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Annamaria, Uomini e donne

Torna anche oggi Uomini e Donne per una puntata davvero scoppiettante. Va in onda la seconda parte del trono Over che avrà come protagonista una dama molto nota e discussa: Annamaria. Abbandonata per ora la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, l'attenzione infatti si sposta sulla dama dai capelli rossi che nelle ultime settimane ha iniziato a frequentare Alfredo. Oggi però Annamaria si dice non contenta nè convinta di questa conoscenza ma prima che annunci di volerla chiudere, Gianni Sperti interviene, dichiarando di avere un annuncio da fare. L'opinionista di Uomini e Donne svela di dover fare una segnalazione proprio su Annamaria, avendo ricevuto delle foto della dama in questione a passeggio per Napoli con un altro, il signor Raffaele.

SOSSIO "SCARICATO" DA IDA

La dama si difende, dichiarando che si tratta semplicemente di un amico con il quale di tanto in tanto si vede e passeggia. L'attenzione, per poco, si sposta poi su Sossio Aruta che sta conoscendo Ida che, da prima, sta frequentando anche Riccardo. Sossio ha complimenti per la dama, visto che per la prima volta è la donna a "tenere le redini" e questo lo intriga, ma Ida confessa che con lui non è scattata la scintilla, per questo decide di continuare a conoscere soltanto Riccardo. Si torna ad Annamaria e Maria le propone di lasciare lo studio subito per passare il resto della serata insieme. La dama però trova delle scuse per rifiutare e alla fine annuncia di voler lasciare il programma. Questo scatena in studio molte critiche per la dama, accusata di essere una "brava attrice".

© Riproduzione Riservata.