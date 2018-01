A SPASSO NEL BOSCO/ Su Rai Movie il film con Robert Redford e Nick Nolte (oggi, 12 gennaio 2018)

A spasso nel bosco, il film in onda su Rai Movie oggi, venerd' 12 gennaio 2018. Nel cast: Robert Redford e Nick Nolte, alla regia Ken Kwapis. La trama del film nel dettaglio.

12 gennaio 2018

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT REDFORD

Il film A spasso nel bosco va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola del 2015 che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America grazie all’interessamento di un cartello abbastanza corposo di case di produzione (Route One Films, Surefire Entertainment Capital, Wildwood Enterprises). La pellicola che è stata distribuita in Italia dalla Lucky Red Distribuzione è ascrivibile al genere dei film avventurosi a sfondo drammatico, essa, è la rivisitazione del volume "Una passeggiata nei boschi" edito da Bill Bryson, professionista che ha sceneggiato anche la pellicola. Buona la regia di Ken Kwapis per un film che vede Robert Redford e Nick Nolte ricoprire i ruoli principali, in tale contesto da segnalare anche Emma Thompson che interpreta Catherine Bryson. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

A SPASSO NEL BOSCO, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa sulla vita di Bill uno scrittore che dopo essersi trasferito in New Hampshire sente forte la voglia di effettuare a piedi l’Appalachian Trai,l un percorso lungo oltre tremila miglia. Nella preparazione al viaggio, Bill si rende conto delle difficoltà che l’impresa riserva, il percorso scosceso, il tempo instabile e l’età anagrafica che avanza, lo portano a ricercare almeno un compagno di viaggio con il quale effettuare l'avventurosa "passeggiata". Quando tutto sembrava perso per la mancanza di compagnia, spunta Stephen Katz un suo vecchio amico, non certo in ottima forma fisica ma desideroso di unirsi all’avventura. Iniziata la camminata con lo zaino sulle spalle, i due si rendono conto che le difficoltà non mancano. Il tempo soprattutto, insolitamente rigido in quell’anno, costringe i due amici a molte soste forzate e fa venire loro la voglia di cambiare i piani originari. Intanto cercano di trovare un percorso più agevole e lo individuano in quello conosciuto come Blue Ridge, poi dividono il percorso in due spezzoni con la promessa che lo completeranno in due fasi successive, dedicando lo stacco per riprendersi fisicamente e mentalmente. Finita la prima parte dell’avventura, i due amici si separano per tornare alla vita di ogni giorno, con la promessa di rivedersi alla fine dell’estate per completare l’avventura a cui iniziano a tenere particolarmente. Bill, nella fase di riposo non lascia però gli scarponi e lo zaino, dedicandosi a viaggi più facili, Stephan invece torna alla sua vita sedentaria e soprattutto a consumare quell’alcool che tanto nel futuro peserà sul finale della storia. Finita l’estate, i due amici si ritrovano, l’idea è quella di scalare il Hundred Mile Wilderness un monte che però riserva difficoltà infinite. L’avventura si conclude quando Katz rischia di perdere la vita, in quel momento i due capiscono che la natura è troppo impervia per loro e lasciano il percorso, sicuri però di aver effettuato un’avventura che resterà negli annali della storia dei camminatori americani.

