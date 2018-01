ALBERTO ANGELA/ I tre figli conquistano il web

Oltre che conduttore di successo del suo "Meraviglie - La penisola dei tesori", Alberto Angela è padre di tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. I ragazzi hanno conquistato il web.

12 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Riccardo ed Edoardo Angela (Instagram)

Il nuovo programma di Alberto Angela “Meraviglie” ha riscosso un grande successo che ha travolto anche il conduttore. Guardando Angela che visita i posti più belli d’Italia il popolo del web ha iniziato ad apprezzare anche il figlio di Piero Angela: “Dopo tutto questo io direi di proclamare Patrimonio Dell’Umanità anche Alberto Angela, perché anche lui è pura arte e splendore” e “La voglia che ho di partire con Alberto Angela e girarci il mondo insieme mentre mi spiega la vita è alle stelle”, sono solo alcuni dei commenti delle fan del conduttore che si sono ribattezzate “angelers”. Il forte interesse mediatico per Alberto Angela ha portato i più curiosi a indagare sulla sia vita privata, che Angela tiene ben lontana dai riflettori. Ma qualcosa è trapelato. Alberto Angela, 56 anni ad aprile, è sposato da 25 anni con Monica e ha tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Improvvisamente anche i tre ragazzi sono finiti sotto i riflettori.

I FIGLI DI ALBERTO ANGELA: I COMMENTI SUL WEB

Dopo i numerosi tweet di apprezzamento nei confronti di Alberto Angela, sono volati cinguettii anche sui tre figli: “Comunque uno dei miei propositi per il 2018 è fidanzarmi con uno dei figli di Alberto Angela”, “Ammazza ai figli di Alberto Angela” e “Che boni i figli di Alberto Angela, il secondo poi è paragonabile alle cose di cui ci parla il padre #meraviglia”, sono alcuni dei commenti dedicati ai giovani Angela. Tra gli utenti di Twitter, però, c’è chi continua a preferire il padre: “Si ok ho capito che i figli di Alberto Angela sono belli, ma se non mi parlano dell'Impero romano o di Pompei come il padre non sono nessuno” e “I figli di Alberto Angela sono dei bellissimi ragazzi ma io continuo a restare una vittima del fascino del padre”. Tra un viaggio e l’altro alla ricerca delle meraviglie d’Italia, Alberto Angela ama iniziare la giornata insieme alla sua famiglia: “Due espressi, uno di seguito all’altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare. Quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi”, ha raccontato in un’intervista a Io Donna.

