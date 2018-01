ALESSIO LO PASSO / L'ex tronista di Uomini e donne si è trasferito a casa di Lele Mora?

Alessio Lo Passo si è trasferito nella casa milanese dell'agente dei vip Lele Mora? La notizia, lanciata da Dagospia, è stata recentemente confermata dal settimanale Oggi.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e donne

A volte ritornano, lo sappiamo con certezza anche se non sempre è facile dimenticare qualche errore commesso in passato o, più in generale, qualche disavventura. È questo il caso di Alessio Lo Passo e di Lele Mora, entrambi balzati alle cronache per problemi con la giustizia, ora risolti. L'ex tronista di Uomini e donne era finito in carcere lo scorso anno a causa di una presunta minaccia di estorsione ad un medico chirurgo a causa di un intervento al naso non perfettamente riuscito. Lo Passo ne era poi uscito a testa alta e il suo coinvolgimento in questa brutta vicenda era stato archiviato senza conseguenze penali. Diverso il caso di Lele Mora, l'agente un tempo più in voga tra i vip ma finito in prigione (dove è rimasto per 407 giorni) per bancarotta fraudolenta. Una carriera interrotta nel 2010 anche se a settembre dello scorso anno Mora è tornata alla ribalta, grazie all'aiuto di alcuni vip che Lele Mora aveva assistito in passato: tra di essi Claudio Lippi e Simona Ventura, oltre che la new entry Cicelys Zelies. E a quanto pare tra i vip legati a Lele Mora ci sarebbe anche Alessio Lo Passo.

Alessio Lo Passo vive a casa di Lele Mora?

Dagospia ha lanciato la notizia, poi riportata dal settimanale Oggi, secondo la quale Alessio Lo Passo si sarebbe trasferito a vivere nella casa milanese di Lele Mora. Scrive infatti il noto tabloid: "L'agente dei vip Lele Mora avrebbe 'adottato' l'ex tronista Alessio Lo Passo. Sembra che Lo Passo si sia traferito nell'abitazione milanese di Mora e che i due siano inseparabili. Si dice anche per Lo Passo stiano per aprirsi le porte di un programma Mediaset. Solo pettegolezzi? Ah, saperlo..." Al momento dunque non ci sono riscontri riguardo le motivazioni di questo soggiorno lombardo, né tanto meno in merito alla durata e alle motivazioni dello stesso. Per ora nei profili Instagram dei due diretti interessati tutto tace, anche se qualche giorno fa l'ex tronista aveva pubblicato un post nel quale dichiarava il suo desiderio di rivalsa: "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste...Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere...Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo".

