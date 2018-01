ASCOLTI TV/ 11 gennaio 2018: “Don Matteo 11” torna e trionfa con 7,6 milioni di spettatori

La prima serata di giovedì 11 gennaio 2018 è stata vinta dal ritorno di Don Matteo: i primi due episodi dell'undicesima stagione della fiction hanno conquistato 7,6 milioni di spettatori.

12 gennaio 2018

Don Matteo 11

La prima serata di giovedì 11 gennaio 2018 è stata vinta da Don Matteo. Il ritorno del prete detective con l’undicesima stagione della fiction con Terence Hill e Nino Frassica ha conquistato una media 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share. In particolare il primo episodio, “L’errore più bello”, ha raggiunto 8 milioni 258 mila con share del 30.6%; mentre il secondo, “Scene da un matrimonio”, è stato visto da 7 milioni 83 mila spettatori con share del 32.6%. “Don Matteo 11” è stato il programma più commentato dell’intera giornata sui social con 84 mila interazioni, al primo posto dei TT Italia su Twitter. Un ottimo risultato per la storica serie di Rai che però ha registrato un calo rispetto alla prima puntata della decima stagione, andata in onda il 7 gennaio 2016, che aveva conquistato 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share nel primo episodio e 8.657.000 pari al 37.44%. Su Rai 2 “Le Spose di Costantino” con Costantino della Gherardesca ha interessato 928.000 spettatori pari al 3.6% di share, mentre il ritorno di Michele Santoro su Rai 3 con “M di Michele Santoro” ha raccolto 1.139.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Le reti Rai si sono aggiudicate complessivamente la prima serata con 11 milioni 383 mila spettatori e uno share del 42.55%.

ASCOLTI MEDIASET E SKY

Difficile compete con Terence Hill nei panni di Don Matteo, così le altri reti si sono dovute accontentare delle “briciole”. Buon risultato per il film in prima tv su Canale 5: “San Andreas” ha raccolto davanti al video 2.762.000 spettatori pari al 12% di share. Su Italia 1 il classico di Aldo Giovanni e Giacomo “Chiedimi se sono Felice” ha intrattenuto 1.337.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rete 4 Quinta Colonna ha totalizzato una media di 888.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Corrado Formigli con “Piazza Pulita” ha registrato 797.000 spettatori con uno share del 4%. Ottimo risultato per MasterChef 7 su Sky Uno che è stato visto da 1.101.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 957.000 (4.4%) nel secondo.

