Amici 17, 3 ballerini a rischio espulsione/ Chi sono e cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda...

Amici 17, tre ballerini a rischio espulsione: chi sono e cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda... Le ultime notizie e le anticipazioni sulla prossima puntata del talent show

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Amici 17, tre ballerini a rischio espulsione (DPlay)

Vittorio, Filippo e Nicolas, tre allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, sono a rischio eliminazione. I tre ballerini, infatti, riceveranno un provvedimento disciplinare durante la prossima puntata speciale del sabato, che andrà in onda su Canale 5 domani pomeriggio, sabato 13 gennaio 2018, a causa di ripetute violazioni del regolamento. Nel daytime andato in onda oggi su Real Time, l'insegnante Alessandra Celentano, già a conoscenza della situazione, ha voluto un confronto con i suoi tre ballerini, davanti a tutti gli altri compagni. La Celentano ha esordito, dicendo che sono successe cose gravissime e, allo stesso tempo, anche imbarazzanti da raccontare. L'insegnante ha dichiarato di essere al corrente dei fatti e di non riuscire a stare senza dire e fare niente in questo momento: "Voi avete la grande fortuna di stare in questo posto e non vi meritate questa condizione. Non siete dei bambini, siete degli adulti e siete già stati redarguiti più volte".

IL CONFRONTO CON ALESSANDRA CELENTANO

Rivolgendosi a Filippo, Alessandra Celentano ha dichiarato che lui dovrebbe sapere cosa è la disciplina visto che è stato mandato via dal Teatro San Carlo. L'insegnante, quindi, ha messo all'erta i tre ballerini: "Per noi, non sarebbe una grande perdita non avervi più qui". L'insegnante ha aggiunto che i ballerini dovrebbero avere più cura di loro stessi. Poi, è andata giù pesante con le parole: "Non avete il cervello. Poi, quando succedono le cose, vi mettete a piangere ma piangete sempre dopo!". Vittorio ha preso la parola per primo, chiedendo subito scusa per quanto successo. Alessandra Celentano, quindi, ha ribadito l'importanza dei sacrifici per raggiungere obiettivi importanti nella danza. Filippo, invece, ha replicato così: "Non sto buttando via quest'occasione". La Celentano ha dichiarato che Filippo ha fatto delle "cose idiote". Anche Filippo non ha potuto far altro che chiedere scusa. All'insegnante, però, non sono bastate le scuse e ha annunciato provvedimenti molto importanti.

© Riproduzione Riservata.