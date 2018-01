Amici 17 ed.2018/ Emma in lacrime dopo le critiche dei compagni, Einar si sfoga con Carlo Di Francesco

Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Emma ha avuto una crisi di pianto dopo aver ricevuto le critiche dei compagni. Einar, invece, si è sfogato con Carlo Di Francesco.

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Einar ed Emma in crisi nella scuola di Amici. (Witty Tv)

Emma Muscat ha avuto un momento di crisi all'interno della scuola di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione. Come abbiamo potuto vedere durante il daytime andato in onda su Real Time, la cantante 18enne di origini maltesi non ha trattenuto le lacrime dopo aver ricevuto una serie di critiche da alcuni suoi compagni di squadra. Tutto ha avuto inizio quando Rudy Zerbi si è recato dalla squadra del Ferro, chiedendo loro di provare un cavallo di battaglia. Dopo l'esibizione di Emma, sono giunte molte critiche e perplessità da parte di altri allievi. Mose, ad esempio, ha detto che Emma non gli arriva; Carmen, invece, ha dichiarato di avere difficoltà nell'inquadrarla; Alessandro dei The Jab, invece, ha detto chiaramente di non amare il suo stile. A queste critiche, si sono uniti anche Emanuele e Yaser. Emma, a quel punto, ha faticato a trattenere le lacrime. Carmen, nonostante sia stata una delle voci critiche, ha voluto consolarla.

EINAR SI E' SFOGATO CON CARLO DI FRANCESCO

Anche Einar Ortiz ha avuto un momento in cui ha manifestato liberamente tutte le proprie perplessità e dubbi. Il cantante, per la precisione, ha scelto di sfogarsi con il professore Carlo Di Francesco. Nonostante abbia il consenso del pubblico dalla propria parte, visto il primo posto in classifica, Einar ha confessato di avere molte difficoltà nell'affrontare le proprie insicurezze e superarle. Queste sono state le parole dell'allievo: "Vorrei buttarmi tutto alle spalle però ho paura di non farcela". Carlo Di Francesco ha consigliato a Einar di riuscire a gestire queste sensazioni negative, di mettere da parte le insicurezze e a lasciarsi andare completamente. Secondo l'insegnante, è giunto il momento in cui Einar dimostri finalmente sul palco tutte le sue qualità, fino ad ora, rimaste nascoste. Einar ha accolto con fiducia le parole dell'insegnante di canto e spera di riuscire a metterle in pratica al più presto.

