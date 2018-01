Antonio Zequila/ Chirurgia estetica, da Barbara d'Urso l'intervento per ringiovanire (Pomeriggio 5)

Antonio Zequila e la chirurgia estetica a Pomeriggio 5: da Barbara d'Urso l'intervento dell'attore per ringiovanire. Er Mutanda si è infatti sottoposto ad un particolare trattamento

12 gennaio 2018 Redazione

Antonio Zequila

Antonio Zequila protagonista a Pomeriggio 5. Sembra proprio che lo storico personaggio tv, famoso "Er mutanda" per il popolo dei social e dei reality, abbia ancora una volta ceduto al fascino della chirurgia estetica. Da sempre l'attore si è detto un esteta e infatti ha ammesso di essere spesso ricorso ad un aiutino da parte di chirurghi e altro, stavolta a favore delle telecamere del programma di Barbara d'Urso. L'inviata di Pomeriggio 5 ha trascorso la mattinata al fianco di Antonio Zequila e della dottoressa Dvora Ancona, una “vecchia conoscenza” del programma, visto che è spesso in collegamento dal suo studio con Barbara D'Urso. Proprio la dottoressa ha deciso di usare un nuovo potente laser che permette di lavorare sull'eslasticità e la pelle in accesso, soprattutto per quanto riguarda contorno occhi o il collo. Come è andato l'intervento di Antonio Zequila? Lo scopriremo nella puntata di oggi di Pomeriggio 5.

ANTONIO ZEQUILA E IL SUO INTERVENTO A POMERIGGIO 5

Le telecamere di Pomeriggio 5 hanno seguito l'intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposto Antonio Zequila e che è durato circa un'ora. L'attore è stato ripreso mentre sul lettino veniva sottoposto ad una punturina di anestetico che ha permesso alla dottoressa Dvora Anzona di lavorare senza problemi. Tenendo ben coperto l'occhio del paziente vip, la dottoressa ha poi colpito la palpebra per cercare di rialzare la pelle e rendere più giovane lo sguardo dell'attore. Nei giorni scorsi lo stesso Zequila a Top aveva rivelato di essersi sottoposto ad un trattamento estetico per togliere le borse sotto gli occhi. Si tratta proprio dello stesso intervento? Sembra proprio di sì e adesso anche il pubblico di Canale 5 avrà modo di osservare da vicino non solo il trattamento ma anche i suoi risultati. Antonio Zequila sarà soddisfatto al termine dell'operazione?

