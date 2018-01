BELEN RODRIGUEZ/ Gli amici la mettono in guardia sull'uso della chirurgia plastica: seguirà i consigli?

12 gennaio 2018

Belen Rodriguez e l'uso della chirurgia plastica, un'amicizia confermata dalla showgirl argentina che in varie occasioni ha precisato di essere ricorsa al classico ritocchino solo per qualche impercettibile miglioramento. Del resto, considerata la sua bellezza e il suo fisico scolpito, è davvero difficile pensare di migliorare quello che appare già perfetto. Eppure, secondo quanto riporta Novella 2000 la situazione potrebbe esserle sfuggita di mano. Il settimanale concede spazio, infatti, alle dichiarazioni di una fonte vicina alla conduttrice della conduttrice di Tu sì que vales, secondo la quale Belen starebbe esagerando soprattutto nell'eccessivo gonfiore delle labbra. Ecco quanto riporta il tabloid: "Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po' troppo".

A confermare le voci secondo le quali Belen Rodriguez non sarebbe affatto soddisfatta del suo aspetto fisico è arrivata anche una delle ultime foto da lei pubblicate su Instagram. In essa, la modella appare assolutamente perfetta in una posa sensuale seduta sopra una Corvette gialla. Un'immagine favolosa (clicca qui per vederla) a detta di molti, mentre altri fan non possono fare a meno di notare come sia stato usato il photoshop per togliere anche la minima imperfezione nel viso o nel corpo della soubrette. Insieme ai commenti positivi, infatti, non mancano quelle che oramai sono le classiche critiche: "Bellissima la foto e bellissima tu, ma che strana che sei? È la foto di qualche anno fa o hai esagerato con il photoshop" , "Belen sei stupenda così come sei, non hai bisogno di aiutini".

