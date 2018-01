CARLO VERDONE/ “Di questi tempi è sempre più difficile far ridere” (Ieri e oggi)

Carlo Verdone ospite a Ieri e oggi, il programma che ha trasformato la memoria televisiva in spettacolo. Il popolare attore al cinema con Benedetta follia.

12 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Carlo Verdone, Ieri e Oggi

Torna Ieri e oggi con la seconda puntata di questa sera a cui parteciperanno Iva Zanicchi e Carlo Verdone. Carlo Verdone è protagonista da ieri nelle sale cinematografiche con la commedia Benedetta Follia che può essere concepito come un’amara riflessione sulla solitudine di una società che aggiorna ossessivamente tutto, dai software ai sentimenti.

All’interno della pellicola, che vanta un cast eccezionale con attori del calibro di Lucrezia Lante della Rovere, Ilenia Pastorelli e Maria Pia Calzone, Carlo Verdone interpreta il personaggio di Guglielmo, uomo integerrimo e di specchiata virtù che gestisce un negozio di articoli religiosi e che viene lasciato da sua moglie proprio il giorno del loro venticinquesimo anniversario di nozze. L’uomo è sotto shock, ma quando nel suo negozio arriva una giovane ragazza di periferia decisa a divenire la nuova commessa, la sua vita viene stravolta fino a che poi il destino sistema ogni cosa.

CARLO VERDONE, EREDE DEL GRANDE ALBERTO SORDI

Anche in Benedetta Follia come nei suoi precedenti film Carlo Verdone ha la capacità di osservare ogni cambiamento della società, attraverso le sue debolezze, i fallimenti ma anche i tanti pregi e virtù. Definito come l’erede di Alberto Sordi, Carlo Verdone ha creato personaggi indelebili nella memoria di ciascuno di noi come i suoi personaggi coatti e spacconi il cui motto era ‘famolo strano’ creando quindi neologismi e influenzando anche il linguaggio comune. Della sua collega nel film Benedetta follia, l’attrice Ilenia Pastorelli, Carlo Verdone in un intervista al quotidiano Avvenire dice: “Ilenia è l’attrice che ho meno diretto nella mia vita, perché ha già spontaneamente gestualità e tempi perfetti.

Nella scrittura naturalmente ci siamo ispirati anche a lei, ma questa ragazza ha il grande dono di saper nascondere l’arte. Riguardo all’arte di saper far ridere ispirandosi al suo maestro Alberto Sordi, dice: “Oggi è decisamente più difficile far ridere perché ormai, come diceva Sordi già 40 anni fa, l’Italia ha perso il senso del ridicolo. Ma nonostante la rabbia e la paura che costituiscono una cappa sulla nostra testa, io non ho perso la voglia di osservare e raccontare la fragilità e la poesia delle persone che mi stanno intorno”.

