Carmine e Anna/ Uomini e Donne, è nato l'amore al Trono Over: la coppia lascia il programma!

Uomini e Donne, è nata una nuova coppia al Trono Over! Carmine e Anna, dopo il primo incontro, hanno deciso di lasciare il programma insieme: colpo di fulmine!

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Carmine e Anna, trono over

È nato un nuovo amore nello studio di Uomini e Donne: nella puntata del trono Over, in onda oggi 12 gennaio 2018 su Canale 5, Carmine e Anna lasciano il programma insieme. Per il cavaliere e la dama è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che oggi decidono di iniziare la loro vera vita insieme, fuori dallo studio del noto dating show. Nell'ultima puntata andata in onda, Anna G. ha fatto il suo ingresso in studio, dichiarando di voler conoscere proprio Carmine. Dopo una breve presentazione seguita da una chiacchierata, attraverso la quale i due hanno parlato della loro vita quotidiana, Carmine ha dichiarato di essere già pronto a lasciare il programma: "Va bene, è una bravissima signora, sono già pronto ad andare via con lei" ha confessato il cavaliere, baciando anche Anna sulle labbra.

CARMINE E ANNA: I COMPLIMENTI DEL PUBBLICO

La dama, al contempo, si è detta felice di questo incontro e anche del bacio. Oggi la coppia torna in studio e, subito dopo aver raccontato come sono trascorsi gli ultimi giorni insieme, confessano di voler abbandonare il programma mano nella mano. Inizieranno una nuova vita insieme nella casa di Carmine. Sul web molti si sono complimentati con la coppia: "Ma che bella coppia Anna e Carmine!!!!!!sembrano i fidanzatini di Peynet .....lei ha un viso dolcissimo....è una signora molto carina!!!!!" e ancora "Brava persona entrambi ha trovata l'anima gemella e contentissimo bravi che facessero una lunga vita insieme buone feste e tanti auguri di buon natale".

