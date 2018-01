Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Folla in delirio al Pitti Uomo per la coppia del GF Vip 2

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser star al Pitti Uomo di Firenze: la modella e l'ex ciclista hanno scatenato l'entusiasmo dei fans presentandosi all'evento modaiolo.

12 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dai più odiati ai più amati il passo è breve. E’ quanto sta accadendo a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo aver ricevuto tantissime critiche per il modo in cui è nato il loro amore, stanno conquistando il cuore del pubblico con un sentimento che sta diventando sempre più importante. Cecilia e Ignazio, infatti, durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017 hanno fatto discutere per la passione da cui sono stati travolti nonostante la presenza delle telecamere. Il pubblico, spesso, non ha gradito i numerosi siparietti d'amore dei piccioncini immaginando che tra i due ci fosse solo attrazione fisica. Conclusa l’esperienza nel reality, però, i due stanno dimostrando di essere davvero innamorati. Oltre ad essere molto uniti, i due sono praticamente inseparabili. Ignazio che continua a fare il pendolare, quando è a Milano, vive nella casa di Cecilia facendo così le prove della convivenza ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. I due piccioncini, infatti, pur escludendo, per il momento, il matrimonio e i figli, non negano la voglia di viversi quotidianamente. L’ex ciclista, dunque, si trasferirà presto a Milano?

CECILIA E IGNAZIO STAR AL PITTI UOMO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sicuramente due dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 più richiesti per eventi e serate. Oltre a girare l’Italia per presenziare alle serate in discoteca, la modella e l’ex ciclista sono stati le star del Pitti Uomo di Firenze. La coppia si è presentata presso lo stand dell'azienda Boy London alla 93esima edizione di Pitti Uomo attirando una grossa folla di curiosi. Cecilia e Ignazio, infatti, sono stati presi d’assalto dai fans che hanno approfittato dell’occasione per scattare foto ricordo e guardare da vicino i loro beniamini. La coppia ha naturalmente accolto con entusiasmo i loro fans a cui hanno regalato abbracci, sorrisi e baci. I due, poi, davanti all’obiettivo dei fotografi, non hanno esitato a scambiarsi un tenero bacio dimostrando, ancora una volta, di non riuscire a stare lontani l’uno dall’altra.

© Riproduzione Riservata.