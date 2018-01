Cristina Plevani/ Voleva dimenticare il Grande Fratello con la sua versione vip ma...

Dalla notorietà del Grande Fratello alla sua versione vip, Cristina Plevani si era proposta per la prima edizione ma le hanno detto no, e Pietro Taricone? Ecco le sue parole

12 gennaio 2018

Cristina Plevani è sicuramente l'emblema di una televisione nuova, una tv che ha smesso di essere recitata da artisti e attori veri e che è passata in mano al pubblico, alla gente comune. Maurizio Costanzo ci aveva visto lungo e proprio in una puntata del suo programma domenicale di Canale 5, annunciò la rivoluzione in atto, una rivoluzione arrivata con i tronisti di Uomini e donne e con i concorrenti del Grande Fratello. Da lì in poi è stato un crescendo e sicuramente la prima edizione del Grande Fratello diede il via ad una nuova epoca di cui Cristina Plevani è un esempio vivente. La sua vita, come quella dei suoi coinquilini, venne travolta dalla notorierà e fu subito boom di presenze in tv e ad eventi nei locali e in giro per l'Italia. All'epoca però i ragazzi del primo Grande Fratello sono stati letteralmente travolti dal successo ignari di quello che sarebbe successo all'uscita dalla casa. Da allora sono quasi passati vent'anni e sembra proprio che Cristina Plevani ci avesse riprovato.

CRISTINA PLEVANI PRONTA PER IL GRANDE FRATELLO VIP

A rivelarlo è stata la stessa bagnina che, in una lunga intervista a Gay.it, ha rivelato di essersi proposta per la prima edizione del Grande Fratello Vip ma ottenendo un no come risposta: "Mi son proposta per la prima edizione. Mi presentai per il provino, ma poi mi dissero di non voler inserire altri personaggi del mondo del GF, perché già consci di quel meccanismo lì". Con il senno di poi forse tutto sarebbe stato diverso per Cristina la ragazza acqua e sapone, timida quando Pietro Taricone si avvicinava, ma la prima ad avere il coraggio di costruire la famosa "capanna" nella casa con tutto quello che questo ha creato a livello mediatico. Adesso Cristina è lontana dai lustrini della tv e dopo il no del Grande Fratello Vip non si è di certo arresa visto che, come faceva prima e continua a fare, è rimasta una bagnina, adesso insegna anche, e lavora come cassiera.

LA BAGNINA CON IL VIZIETTO DELLA TV

Proprio nei giorni scorsi questo ha creato non proprio scompiglio tra il "pubblico" e il popolo social visto che in molti hanno preso la notizia come una "caduta". Nessuno tiene conto del fatto che i ragazzi dei reality sono ragazzi comuni che spesso sono costretti a tornare alla vita di sempre perché privi di basi, di studi alle spalle e, soprattutto, senza alcun talento se non quello di creare scompiglio e pettegolezzi per un po' di tempo. Cristina tornerà in tv? La Plevani non dirà di no in caso di chiamata da un'eventuale reality o anche solo per le televendite come fece nel 2004, ma sicuramente non si ammalerà cercando di fare quello che non ha mai saputo e voluto fare come mestiere.

