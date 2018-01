DAMIANO CARRARA/ Lo chef conquista Real Time: a febbraio nuovo show con Katia Follesa (Junior Bake Off Italia)

Lo chef Damiano Carrara è tra i protagonisti della quarta puntata di Junior Bake Off Italia, giunto alla terza stagione, in onda questa sera su Real Time.

12 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Damiana Carrara

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2018, in prima serata su Real Time va in onda la quarta puntata di Junior Bake Off. Sotto il capannone ritroveremmo lo chef Damiano Carrara, vera rivelazione del cookiesg show di Real Time (anche in versione senior). Il bel Damiano - “lui sì che fa battere il cuore alle donne” ha detto Ernest Knam - con i suoi occhi azzurri fa letteralmente impazzire il pubblico femminile: “Facciamo così: invece di Real time lo chiamiamo Damiano Time e ci mandiamo in onda solo programmi con Damiano Carrara. Non è un'idea splendida?” e “Comunque secondo me io e Damiano Carrara saremmo una coppia perfetta”, sono alcuni dei tweet dedicati allo chef. Nel corso della settimana Carrara è stato ospite di Take Me Out: “Io non ho ancora capito perché Damiano Carrara è a Take Me Out e io non sono stata chiamata per partecipare” e “Perché Damiano Carrara è a #TakeMeOut e io non sono là?”, scherzano due fan.

NUOVO PROGRAMMA CON KATIA FOLLESA

Mancano poche puntate alla fine della terza edizione di Junior Bake Off, che si concluderà venerdì 26 gennaio. Ma le fan di Damiano Carrara non resteranno deluse. Da febbraio lo chef sarà protagonista di un nuovo programma di Real Time dal titolo “Cake Star”. “In queste settimane, sta girando l’Italia per registrare un’altra trasmissione, Cake Star – Pasticcerie in sfida, che andrà in onda a febbraio”, ha raccontato Katia Follesa a Vanity Fair. Nei giorni scorsi la simpatica conduttrice ha pubblicato su Instagram un video insieme a Damiano Carrara, scrivendo: “#CakeStar coming soon on @realtimetvit #february #2018”, rivelando che anche lo chef farà parte del programma. Intanto Carrara da appuntamento ai suoi fan per questa sera, per la quarta puntata di Junior Bake Off: “Ci vediamo domani sera per una nuova puntata davvero bellina! @realtimetvit #JuniorBakeOff”.

