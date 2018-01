DARIO BANDIERA/ A lui l’onore di reclutare le menti più giovani (Superbrain)

Questa sera in onda su Rai 1 Superbrain – Le Supermenti, talent condotto da Paola Perego. Ospite d’eccezione Dario Bandiera e le sue incursioni comiche e irriverenti.

12 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Paola Perego conduce Superbrain - Le Supermenti

Il programma Superbrain - Le Supermenti sarà allietato anche dalla presenza dell’attore e showman Dario Bandiera che nell’ultimo periodo ha visto la sua carriera crescere e consolidarsi. Infatti dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show dove ha sostituito in corsa Donatella Rettore, è stato protagonista al cinema con il cinepanettone Natale da chef, film diretto da Neri Parenti e con protagonista il popolare comico Massimo Boldi insieme ad un cast eccezionale, ma ha anche chiuso il 2017 in grande stile nello spettacolo di Rai 1 L’anno che verrà, condotto dalla splendida Maratea da Amadeus. Nello show di fine anno, Dario Bandiera ha vestito egregiamente i panni di Renato Zero e dell’ex leader dei Cugini di Campagna.

Secondo le anticipazioni che circolano sul web in questa prima puntata di Superbrain vi saranno delle supermenti eccezionali, un calcolo da record, una memorizzazione estrema, una fisionomista infallibile, una persona con una vista prodigiosa nonché una persona che comprende tutto ma proprio tutto sui cani. Questi protagonisti si sfideranno lasciandosi giudicare da tre giudici d’eccezione come Valeria Marini, Paolo Bonolis e Francesco Giorgino.

DARIO BANDIERA: “SONO FISSATO CON I DOLCI: È L'UNICO VIZIO CHE HO”

Per Dario Bandiera un successo dietro l’altro che testimonia come l’attore e comico stia vivendo un periodo molto felice e fortunato della sua carriera artistica e che in Superbrain – Le Supermenti avrà anche l’onore e l’onere di reclutare le menti più giovane da inserire all’interno del programma. In una recente intervista, Dario Bandiera ha parlato dei chili in più che la sua bilancia gli ricorda e di come in queste feste di Natale sia lievitato proprio per la sua passione irragionevole di mangiare dolci: “Sono fissato con i dolci: è l'unico vizio che ho. Non riesco a rinunciarci, mi piacciono da morire.

Anzi, vorrei morire così: soffocato dai dolci! Come cuoco invece nella vita reale so cucinare, mentre nel film Natale da chef faccio schifo: sono un sommelier astemio. Un ruolo meraviglioso”. Ha inoltre ammesso di amare molto più il pandoro che il panettone per la presenza della frutta candita: “Onestamente io preferisco il pandoro, non mi piace la frutta secca e nemmeno i canditi”.

© Riproduzione Riservata.